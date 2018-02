Bojan Požar z vstopom v politiko želi rešiti 'ugrabljeno' državo

Lista za Maribor se je na izrednem kongresu v Mariboru preimenovala v Listo novinarja Bojana Požarja, slednji pa je postal tudi strankin novi predsednik. Kot so pojasnili v stranki, želijo z novim predsednikom z lokalne seči tudi na nacionalno in evropsko raven.

"Ni nam vseeno. Država je ugrabljena, vzemimo jo nazaj. To je naša druga priložnost," je naslov njihovega volilnega programa.

Kot je na kongresu dejal Požar, sicer urednik spletnega portala Požareport, se je za vstop v politiko odločil po lanskih zgodbah z Magno v Mariboru in Kemisom na Vrhniki. "Kot novinar lahko nečednosti razkrivam, ne morem pa jih spreminjati," je dejal.

'Stranko je treba pomladiti in našli smo človeka, ki je pripravljen prevzeti vajeti'

Da se pri tem opre na Listo za Maribor, je sklenil, ko ga je njen idejni oče Valter Pristovnik pred nekaj meseci povabil, da pomaga prenoviti stranko. Ta je bila ustanovljena pred 23 leti in je pomembno zaznamovala mariborsko politiko, še posebej v času županovanja njenega dolgoletnega predsednika Alojza Križmana, na volitvah leta 2014 pa ni več prišla v mestni svet.

Bojan Požar ob predstavitvi knjige Gola resnica. (Foto: Mediaspeed)

"V nekem trenutku smo spoznali, da smo se izpeli in da potrebujemo nove ljudi, nove energije, novo življenje. In lista se zdaj podaja na novo pot," je pojasnil eden doslej vidnejših članov stranke Aleš Arih. "Stranko je treba pomladiti in našli smo človeka, ki je pripravljen prevzeti vajeti. Osebno sem prepričan, da smo se pravilno odločili," je dodal Pristovnik.

Po njegovih besedah se s to potezo strinja tudi Križman. Ta se sicer kongresa ni udeležil, je pa v pisnem sporočilu zaželel novi ekipi uspešno pot naprej. Sedež stranke naj bi ostal v Mariboru, za novega predsednika pa je bil kot edini kandidat soglasno izvoljen Požar.

"Čeprav stopam v zame precej neznano, obljubljam, da ne bom razočaral," je dejal v nagovoru udeležencev kongresa, med katerimi je bilo poleg nekaj več kot 40 dosedanjih članov Liste za Maribor še okoli 30 udeležencev, večinoma iz drugih delov Slovenije. Med njimi je bilo videti Bernarda Brščiča, Aljuša Pertinača, Rada Pezdirja, Teodorja Lorenčiča, Igorja Omerzo, Božidarja Novaka, Vilija Kovačiča in Sebastjana Jeretiča.

"Oblast me ne zanima. Ta rada pokvari ljudi. A nekdo mora opravljati javne funkcije. In če jih ne bomo mi, ki smo pametni in v srcu dobro mislimo, jih bodo oni drugi rade volje prevzeli," je dejal Požar. Poudaril je, da v stranko ne bodo sprejeli "nikogar, ki se je doslej zapacal s strankarsko politiko ali korupcijo", temveč le ljudi, "ki že imajo svoje poklice in plače in želijo nekaj narediti za to državo, ker jim ni vseeno". "Če želijo volivci resnične spremembe, bodo volili našo listo," je dejal.

Preimenovanje stranke je, kot je pojasnil, predlagal, ker "bo stal s svojim imenom in priimkom" za njo in ker ta ne bo več nastopala le na lokalnih, temveč tudi parlamentarnih in evropskih volitvah.

Konec čakalni vrst v zdravstvu, prepolovitev števila zaposlenih v pravosodju, legalizacija konoplje ...

Program zajema 33 točk, med drugim ustanovitev posebne finančne policije za pregon gospodarskega kriminala, takojšnjo zamenjavo vodstva Slovenskega državnega holdinga in vzpostavitev stare uprave Luke Koper, konec čakalnih vrst v zdravstvu, povišanje splošne dohodninske olajšave, prepoved obdavčitve prometa s kriptovalutami, prepolovitev števila zaposlenih v pravosodju, ukinitev trajnega sodniškega mandata in sodnega sveta, legalizacijo konoplje, revizijo okoljevarstvenih dovoljenj za ekološko sporne obrate, projekta drugi tir in pogodb z Magno, krepitev nadzora na meji, povišanje kazni za nasilne in spolne zločine, zmanjšanje števila javnih uslužbencev ter vzpostavitev dežel oziroma pokrajin.

Visoke ambicije imajo tudi na lokalni ravni. "Novi župan Maribora bo kandidat naše liste," je napovedal Požar. Kot je dejal, sam ne bo kandidiral, temveč "mladi poslovnež", katerega imena ni želel izdati. Je pa zanikal, da bi to lahko bil Saša Arsenović, v gostišču katerega je potekal današnji kongres.