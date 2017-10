Boji, ki so v naše kraje zarezali smrt in uničenje

Mobilizacija moških vseh starosti, ki so odšli v vojno, je imela posledice tudi v zaledju. Trpeli so otroci, ženske, stari in mladi. Prva svetovna vojna je prizadela vsako peto slovensko družino, pripoveduje zgodovinarka dr. Petra Svoljšak.





V kraje, zaznamovane z vojno vihro, se je podala tudi ekipa 24ur.com. Sprehodite se po sledeh, ki so ostale.

Maja Sodja se je z ekipo 24UR Fokus podala po poteh spominov na Soško fronto. Spominov, ki se jih moramo spominjati in jih ohranjati vsi mi. Ker nosijo nauk tudi za današnje dni.

Kakšna je bila Soška fronta, kaj je pomenila v svetovnem merilu, kaj je pomenila za vojake, kakšno življenje so živeli, kako so umirali, kaj se je dogajalo v zaledju ... in kakšni so opomniki na grozote svetovne vojne, ki jih moramo negovati še dandanes in v prihodnje?

Nocoj v 24UR Fokus na POP TV.