Cerar prepričan, da se razmere s Hrvaško ne zaostrujejo: V primeru, da bi imeli ribiči kakšno škodo, bo to krila država

Na tradicionalnem novoletnem sprejemu diplomatskega zbora na Brdu pri Kranju je bila ena osrednjih tem implementacija arbitražne razsodbe glede meje s Hrvaško.

Predsednik republike Borut Pahor je dejal, da se Slovenija odločitvi arbitražnega sodišča ne more in ne misli odreči, saj ni nobenih ne pravnih in ne dejanskih razlogov za to. "Gre za vprašanje vladavine prava v evropski skupnosti. Gre za precedens. Gre za to, ali naj odnosi v sedanji in bodoči Evropi temeljijo na pravu," je dejal.

"Ta hip ni videti skorajšnje sporazumne uveljavitve sodbe arbitražnega sodišča," je dejal Pahor, ki se mu v teh okoliščinah zdi pomemben vztrajen dialog med visokimi predstavniki Slovenije in Hrvaške na vseh ravneh, da se kljub zapletu ob uveljavitvi ohranja sicer dobre meddržavne in mednarodne odnose. "V času do polne implementacije bo potrebno skozi ta dialog razviti neko formulo sožitja, ki bo omogočala dobro medsosedsko sodelovanje," je prepričan.

Hkrati se mu zdi potrebna večja aktivnost Evropske komisije. "EU je botrovala temu sporazumu in ima tudi politično odgovornost, da se spoštuje," je dejal Pahor, ki si veliko obeta od morebitnega pogovora predsednika Evropske komisije z obema premierjema.

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je izpostavil, da slovenski ribiči lovijo v slovenskem morju in zato ni nobene pravne podlage, da bi hrvaške oblasti našim ribičem pošiljale globe. "Zelo sem presenečen tudi nad diplomatsko noto, saj slovenski ribiči lovijo v slovenskem morju. Mislim, da so hrvaške poteze narejene bolj za potrebe hrvaške javnosti in notranje politike," je ocenil in zagotovil, da bodo storili vse, da zavarujejo slovenske ribiče in državljane.

"Pravo je na naši strani in nobenega razloga ni za nervozo. Vidimo pa, da je hrvaška stran zelo nervozna," je dejal Erjavec in spomnil, da če bo hrvaška stran vztrajala pri nespoštovanju meje, bo Slovenija preko tožbe na evropsko sodišče uveljavila svoje interese, torej uveljavitev arbitražne razsodbe.

"Hrvaška se zaveda, da smo na diplomatskem terenu dobili to bitko. Podcenjevali so svoj izstop iz arbitražnega postopka in se znašli v slepi ulici, zato želijo arbitražno sodbo zapakirati v nek pravni okvir, kjer bi imeli priložnost nekega spodobnega političnega izhoda. Vendar Slovenija v to ne more iti, kajti prevečkrat, ko smo se s hrvaško stranjo dogovarjali, smo bili okoli prenešeni," je še izpostavil.

Napetost v Piranskem zalivu se znova stopnjuje. (Foto: Bralec)

Premier Miro Cerar je povedal, da se je Slovenija na izvajanje razsodbe zelo dobro pripravila in jo uveljavlja v delu, v katerem sodelovanje Hrvaške ni nujno potrebno. "To počnemo na način, ki ne povzroča incidentov in napetosti," je izpostavil in dodal, da bo Slovenija dosledno vztrajala pri uresničitvi sodbe.

Tudi on meni, da Hrvaška v tem delu morja nima nobene pristojnosti, da bi izvajala kakršnekoli ukrepe proti našim ribičem. V primeru, da bi ribiči imeli kakšno škodo, bi to krila država, je zatrdil. Prav tako bo država nosila morebitne stroške zaradi sankcioniranja s strani Hrvaške. Sam je sicer prepričan, da trenutno dogajanje ne predstavlja posebnega zaostrovanja razmer med državami, saj gre zadeve, ki jih je bilo mogoče pričakovati.

Hrvaška veleposlanica v Sloveniji Vesna Terzić dogajanja ni želela komentirati, je pa podporo spoštovanju arbitražne sodbe kot mednarodnega pravnega akta ponovil nemški veleposlanik v Sloveniji Klaus Riedel. ZDA medtem ostajajo pri svojem stališču, da v tem sporu izrecno ne podpirajo nobene od držav.

'Nobena stran ne bi smela pošiljati kazni, morali bi se pogovarjati'

Medtem je hrvaški ribič Diego Makovac, ki je skupaj s soprogo prejel 13 plačilnih nalogov zaradi ribarjenja v slovenskem morju, danes znova poudaril, da kazni ne nameravata plačati. Po njegovem mnenju gre za politične igrice. "Moje osebno mnenje je, da niti Hrvaška ne bi smela pošiljati kazni slovenskim ribičem, nobena stran ne bi smela pošiljati kazni, pač pa bi se morali usesti in se pogovoriti ter tako rešiti problem," je dejal za hrvaški N1.

Diego Makovac meni, da nobena stran ne bi smela pisati kazni. (Foto: dnevnik.hr)

Makovac pričakuje odziv hrvaške vlade in policije. Kaj se bo dogajalo v nadaljevanju, je težko napovedati, a meni, da hrvaška vlada ne bo plačala kazni, temveč zgolj poslala pritožbo. Slovenska stran je poudarila, da vkolikor kazni ne bodo plačane, bi lahko imeli hrvaški državljani, ki so jim izdali plačilne naloge, težave pri vstopu v našo državo. "Nikoli nisem bil v zaporu in ne bi niti rad bil," je na to odvrnil Makovac.

Razmere v Piranskem zalivu so se znova zaostrile, potem ko je Slovenija na naslove hrvaških ribičev poslala 14 plačilnih nalogov za skupaj 7000 evrov kazni. Od tega sta 13 plačilnih nalogov dobila savudrijski ribič Diego Makovec in njegova soproga ter enega njun kolega Ezio Kocijančić.

Hrvaška policija je nato poslala prvih 11 kazni tudi slovenskim ribičem. "Žal nam je, da je slovenska stran s pošiljanjem kazni prekršila dogovor o izogibanju incidentov. Da bi zaščitili naše ozemlje, smo prisiljeni odgovoriti z enakim ukrepom," je ob tem dejala hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić.

Plenković: Hrvaški ribiči slovenskih kazni ne bodo plačali

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Zagrebu dejal, da hrvaški ribiči ne bodo plačali kazni, ki jih bodo dobili iz Slovenije zaradi kršitve meje. Pojasnil je, da bodo našli pravne mehanizme za pomoč hrvaškim ribičem, da bi izpodbijali slovenske plačilne naloge. Napovedal je tudi, da bodo z enakimi ukrepi odgovorili proti slovenskim ribičem.

Plenković je izrazil obžalovanje, ker "Slovenija nadaljuje z nesprejemljivo politiko implementacije procesa arbitraže, iz katerega je Hrvaška izstopila, in arbitražne sodbe, ki je Hrvaška ne priznava".

"Upoštevaje mednarodno pravo je nemogoče enostransko izvajati arbitražno odločbo, kar lahko vprašate tudi slovenske mednarodne pravnike," je dejal Plenković novinarjem po današnjem omizju o energetiki v Zagrebu. Poudaril je, da je pošiljanje slovenskih plačilnih nalogov hrvaškim ribičem "globoko zgrešeno".

"To so enostranske poteze. Mi smo bili, kot resna država, ves čas pripravljeni na odgovor in bomo odgovorili. Torej, hrvaška policija bo z enakimi ukrepi odgovorila na kršitev hrvaškega ozemlja s strani slovenskih ribičev, da bi jasno pokazali, da je naše sporočilo trdno," je dejal predsednik hrvaške vlade.

Hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković (HDZ) je v ponedeljek dejal, da bo hrvaško pravosodno ministrstvo zagotovilo pravno pomoč hrvaškim ribičem, ki bodo dobili slovenske plačilne naloge zaradi kršitve meje. Napovedal je pravočasne pritožbe na slovenske kazni in poudaril, da kazni ne bo treba plačati niti ribičem niti hrvaški vladi.