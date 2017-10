Bolhe, klopi, gliste in trakulje niso ostali na počitnicah

Najpogostejši zajedavci so bolhe

Bolhe so aktivne vse leto in so vzrok za okoli polovico vseh kožnih težav pri psih in mačkah. Prenašajo nekatere za ljudi in živali nevarne bolezni in so trdovratna nadloga, saj zdravljenje bolhavosti traja najmanj tri mesece.

Da bi se izognili tegobam, ki jih prinašajo, svoje ljubljence vsak mesec zaščitite z zdravilom, ki uničuje odrasle bolhe in njihove razvojne oblike. Takšni sta preizkušeni in varni zdravili Fypryst® Combo za pse in mačke ter Ataxxa® za pse. Hkrati zaščitite vse živali v gospodinjstvu. Ker bolhe pogosto prenašajo trakuljo, sočasno poskrbite še za zaščito pred notranjimi zajedavci, npr. z izdelki iz družine Dehinel®.

Okužene klope prenašajo tudi psi in mačke

Pse, mačke in ljudi ogrožajo iste vrste klopov. Bolezni, ki jih prenašajo, lahko pri živalih in ljudeh pustijo trajne posledice. Pomembno je, da sredstva za zaščito pred klopi delujejo tudi kontaktno, kar pomeni, da klope ubije že stik z zdravilom, tudi če še niso začeli sesati krvi. Pri psih, ki so veliko v naravi, lahko klopavost učinkovito preprečujete z zdravilom Ataxxa®. Mačke in pse, ki bivajo z njimi, ter dihurje pa pred klopi zaščitite z zdravilom Fypryst® Combo. Najboljši učinek boste dosegli, če boste zdravila nanašali enkrat na mesec čez vse leto, saj so klopi pri nas aktivni tudi pri 7 °C.

Notranji zajedavci

Na notranje zajedavce večinoma ne pomislimo, ker jih ne vidimo. Kljub temu pa lahko gliste in trakulje v črevesju psov in mačk povzročijo hude poškodbe, zaporo črevesja in celo smrt.

Pasje in mačje črevesne gliste in trakulje lahko resno ogrožajo tudi ljudi. Najbolj nevarni so ehinokoki (trakulje) in gliste, ki lahko povzročijo slepoto. Posebno izpostavljeni so otroci in ljudje, ki živijo v tesnem stiku s hišnimi ljubljenci.

Zaradi tveganja, ki ga notranji zajedavci psov in mačk predstavljajo za zdravje ljudi, Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča redno zaščito. Veterinarske smernice priporočajo, da jih odpravljate najmanj na tri mesece, v določenih primerih (ko z živalmi bivajo otroci, nosečnice, starejši, bolniki) pa enkrat na mesec. Vsa Krkina zdravila iz družine Dehinel® zanesljivo odpravijo črevesne zajedavce.

Omenjeni izdelki zagotavljajo učinkovito zaščito od uhlja do repa in so na voljo v lekarnah in pri veterinarjih. Zahtevnejši lastniki lahko pri veterinarjih poiščete Krkino okusno tableto, ki učinkuje proti številnim notranjim zajedavcem, tudi proti trakuljam in srčni glisti.

Zanimivosti

- Permetrin je snov, ki jo uporabljajo za impregnacijo vseh oblačil v ameriški zvezni vojski (ACU Permethrin). Takšna oblačila vojake ščitijo pred vsemi vrstami mrčesa (klopi, ušmi, komarji idr.) in pred nalezljivimi boleznimi, ki jih mrčes prenaša. Permetrin je tudi ena od učinkovin v zdravilu Ataxxa.

- Zdravilo Fypryst® Combo je julija 2017 prejelo nagrado Easy to Give Mednarodnega združenja za medicino mačk (ISFM). Nagrado po presoji strokovnjakov podelijo le izbranim zdravilom, ki jih je enostavno dajati in zato pri lastnikih, veterinarjih in mačkah ne povzročajo nepotrebnega stresa. Nagrado prejmejo le zdravila, ki so dokazano učinkovita in varna.

- ISFM je združenje, ki sooblikuje svetovne smernice za zdravljenje mačk in izdaja najuglednejšo strokovno revijo o zdravljenju in kirurgiji mačk.

- Vsaka bolha, ki jo vidite na živali, pomeni okoli 20 razvojnih oblik bolh v vaši okolici.

- Zaradi glist iz rodu Toxocara v ZDA vsako leto trajno oslepi 70 ljudi, največ otrok.

- Ehinokokoza, ki jo povzročajo nekatere vrste pasjih in mačjih trakulj, spada med najnevarnejše zajedavske bolezni zunaj tropskega pasu, ki se z živali prenesejo na človeka.

Za več informacij nam pišite na veterina@krka.si ali pa nas pokličite na tel. št. 07 331 21 11.

Naročnik oglasa je Krka d.d.