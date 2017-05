Bolniška ali protest? Pred misijo slovenskih vojakov v Latvijo se zapleta

Plača na misiji v Latviji bo primerljiva s plačami na Kosovu in drugih misijah, je povedal Simon Korez, saj ima vse elemente ostalih misij. (Foto: Blaž Garbajs)

Slovenija naj bi do konca junija v Latvijo na šestmesečno misijo napotila svoj bataljon. Vojska dober mesec pred odhodom zagotavlja, da bo 46 vojakov tja tudi odšlo in da trenutno poteka pregled opremljenosti in usposobljenosti kontingenta. A vendar, vojska je morala preverjanje končne operativne sposobnosti preložiti, ker je (pre)več vojakov prijavilo bolniško.

Vojska ne želi špekulirati o ničemer, njen predstavnik za odnose z javnostmi Simon Korez pa pravi, da je bolniška pravica posameznika in dodaja, da odsotnosti niso presenetljive, saj ima več članov kontingenta mlade družine. A neuradno naj bi po poročanju 24UR šlo za protest, saj vojakom ne vlada ne Mors, ki še naprej varčujeta na že tako shirani vojski, niso povedali, koliko jih bodo za misijo v Latviji sploh plačali. A tihi protest - kot kaže - uspeva, obrambno ministrstvo že obljublja; slovenski vojaki bodo za misijo v Latviji plačani primerljivo kot njihovi kolegi na drugih vojaških misijah.

Tudi Korez je potrdil, da vojaki še nimajo potrjene uredbe o plači za misijo, a da naj bi jo vlada potrdila do 18. maja, torej čez dober teden. Po predlagani uredbi, ki bo, kot pravi Korez, najverjetneje potrjena, naj bi vojaki na misiji v Latviji poleg svoje osnovne plače dobili dodatek za nevarnost na območju delovanja v višini do 500 evrov, dodatek za nevarne naloge v višini 1000 evrov, podčastniki in častniki pa še dodatek za vodenje v višini do 500 evrov. Kot je pojasnil, bo mesečna plača vojaka z osnovo in dodatki znašala predvidoma do 3000 evrov neto. Podčastniki in stotniki pa imajo višjo osnovno plačo.

V vojski sicer pričakujejo, da se bodo vojaki že kmalu vrnili na delo, če pa temu ne bo tako, imajo tudi rezervo 12 pripadnikov SV. Do predvidoma 13. junija nameravajo v Latvijo poslati predhodnico in do konca junija še ostale pripadnike kontingenta. Korez je prepričan, da bodo v Latviji izvedli uspešno polletno misijo.