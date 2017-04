Bolnišnica Topolšica ima že teden dni blokiran račun, zato zaposleni niso dobili plače

Bolnišnica Topolšica ima zaradi likvidnostnih težav že več kot teden dni blokiran račun in zato danes ne more zaposlenim izplačati plač. Kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja bolnišnice Jurij Šorli, so s težavo že pred dnevi seznanili ministrstvo za zdravje, a od tam še niso prejeli pomoči.

"Plač danes ne bo. Kdaj bodo, ne vemo. Tudi na ministrstvu nam ne znajo nič povedati," je povedal. Pojasnil je, da imajo zaradi več izvršb že več kot teden blokiran račun in da so o tem takoj obvestili ministrstvo za zdravje, saj je to edino, ki jim v trenutnem stanju lahko pomaga. "Mi drugje denarja ne moremo dobiti," je dodal.

Izvršbe so vložili izvajalci nedavne energetske obnove bolnišnice ter dobavitelji materiala in zdravil. "Dve izvršbi sta od izvajalcev, dve pa od dobaviteljev. Ene smo prej uspeli nekako poplačati, te večje pa so prišle 31. marca, zaradi česar je od takrat blokiran račun," je pojasnil Šorli. Gre za znesek 450.000 evrov, kar je približno toliko denarja, kolikor bi potrebovali za izplačilo plač 240 zaposlenim v bolnišnici.

"Do danes zjutraj smo upali, da bomo dobili še kakšna likvidnostna sredstva, kakšno rešitev z ministrstva, a je ni. Zaposlene smo prejšnji teden obvestili, da danes zelo verjetno ne bo plač. Danes je gotovo, da plače ne bodo izplačane in da ne vemo, kdaj jih bomo lahko izplačali," je pojasnil v. d. direktorja.

Bolnišnica danes normalno obratuje in sprejema bolnike, bi se pa to lahko že kmalu spremenilo. "Že prejšnji teden je eden od dobaviteljev postavil vprašanje, kako bo glede na to, da smo blokirani že teden dni, s plačili njim," je povedal.

Bolnišnica Topolšica ima likvidnostne težave in blokiran račun. (Foto: iStock)

Vsi prihranki bolnišnice so bili porabljeni za financiranje 8,5 milijona evrov vredne naložbe v energetsko obnovo bolnišnice, ki so jo zaključili lani. Ta je bila po besedah Šorlija nujna, a preverjajo, če je bila ustrezno izvedena. "Naročili smo revizijo kompletne obnove in jo predložili odvetnikom, da preučijo, če so kakšni sumi kaznivih dejanj. A to v ničemer ne bo spremenilo likvidnostnega stanja bolnišnice. Ministrstvo za zdravje je bilo ves čas seznanjeno s potekom obnove in stroški, povezanimi s tem," je pojasnil.

Šorliju enoletni mandat na mestu v. d. direktorja poteče junija, zato je v teku razpis za direktorja. Po besedah Šorlija je on edini prijavljeni kandidat, naslednja seja sveta zavoda pa bo 20. aprila. "To mesto sem lani prevzel, ker mislim, da se stvari tukaj dajo narediti. Mislim, da smo v pol leta naredili premik. Izgubo iz prvega pol leta smo do konca leta prepolovili, a je bilo ob koncu leta poslovanje še vedno negativno, pretežno zaradi plačevanja obresti zaradi neplačil, kreditov za stare obveznosti in preseženega programa," je pojasnil.

Ministrstvo za zdravje med drugim preverja možnosti združitve Bolnišnice Topolšica s Kliniko Golnik ali s Splošno bolnišnico Celje.