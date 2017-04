Bolnišnica Topolšica: v minusu zaradi obnove?

Najsodobnejši solarni moduli, ki so v senci. Vrhunsko izolirana stavba, kjer stene zamakajo. Moderen ogrevalni sistem, ki ob hudem zimskem mrazu odpove. To so vrhunci šest let trajajoče in več kot osem milijonov evrov težke celovite obnove bolnišnice Topolšica, zaradi katere je ta ustanova danes v tako hudih likvidnostih težavah, da zaposlenim še komajda nakaže neto plače.