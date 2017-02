Virusna obolenja so v upadanju, zato bolnišnice umikajo prepovedi obiskov. A ne še vse

Z današnjim dnem UKC Ljubljana ukinja popolno prepoved obiskov. Ti so ponovno dovoljeni tudi v splošnih bolnišnicah Izola in Jesenice, in sicer na Jesenicah v celoti, medtem ko v Izoli ostaja prepoved za obiske na pediatriji. Še naprej pa zaradi pojava gripe oziroma respiratornih okužb do preklica ostajajo številne omejitve pri obisku bolnikov.

Večina bolnišnic je umaknila prepoved obiskov, so pa marsikje še vedno številne omejitve, zato se pred obiskom dobro pozanimajte, kakšen je režim obiskov. (Foto: Thinkstock)

Omejitev obiskov na enega zdravega obiskovalca od 10. februarja velja tudi v šempetrski bolnišnici. Delna prepoved in splošna omejitev obiskov še vedno velja v celjski bolnišnici. V UKC Maribor še vedno velja prepoved obiskov, podoben ukrep pa je še vedno v veljavi v novomeški bolnišnici.

V Splošni bolnišnici Izola so tako na oddelku za kirurgijo, interno medicino in ginekologijo ter v porodnišnici odpravili prepoved obiskov. Zaradi še vedno večjega pojavljanja respiratornih okužb in zagotavljanja varnosti pacientov pa so na omenjenih oddelkih uvedli omejitev obiskov na oddelku na eno zdravo odraslo osebo. Izjema je oddelek za pediatrijo, kjer so obiski še naprej prepovedani.

V Splošni bolnišnici Jesenice pa se stanje glede obolevnosti zaradi gripe manjša, še vedno pa je povečano število drugih virusnih obolenj. Zato so tudi tu umaknili celotno prepoved obiskov, a so zdaj na vseh kliničnih oddelkih dovoljeni obiski dveh zdravih odraslih oseb pri bolniku.

V UKC Ljubljana obiskovalce prosijo, da prihajajo k svojim sorodnikom in prijateljem zdravi. K bolniku lahko pride naenkrat na obisk le ena zdrava odrasla oseba za največ 30 minut, in sicer v času, ki je predviden za obiske. Na vseh otroških oddelkih je ob otroku do 6. leta starosti dovoljena prisotnost enega zdravega starša oziroma skrbnika ves čas. Drugi, prav tako zdrav, pa lahko prihaja v bolnišnico v času predvidenih ur za obiske.

V Porodnišnici Ljubljana je dovoljena le prisotnost zdravega partnerja. V vseh Enotah intenzivne terapije pa se morajo obiskovalci držati internih navodil.

Sezona gripe je letos nastopila prej, obolelih je bilo več, k sreči pa se je število obolelih že bistveno zmanjšalo. (Foto: NIJZ)

Obolenj dvakrat več kot lani, a zdaj končno beležijo upad

Za prepoved obiskov so se v UKC Ljubljana odločili konec januarja, vzrok je bilo povečano število bolnikov z virusnimi okužbami dihal in gripo. Podatki na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da so se obiski družinskih zdravnikov zaradi virusnih okužb dihal in gripe v preteklem tednu bistveno zmanjšal. Sicer pa je bilo teh bolezni letos dvakrat več kot v lanski sezoni.