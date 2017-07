Bolnišnice vse bolj v rdečih številkah 

Slovensko zdravstvo je v slabem stanju. Leta 2014 so imele bolnišnice skoraj 100 milijonov neplačanih dolgov. Do konca maja letos je bilo teh dolgov že 152 milijonov. Če se bo trend nadaljeval, bo do konca leta ta številka že 200 milijonov. V obdobju med 2013 in 2015 so se ves čas zmanjševala sredstva, namenjena za zdravje, število napotitev pa se je hkrati povečalo za skoraj 14 odstotkov.