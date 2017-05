Bomo izgubili Brdo, vilo Bled, zbirko Titovih avtomobilov?

Kako daleč je delitev nasledstva nekdanje Jugoslavije? Razkošne avtomobile, nekoč last jugoslovanskega voditelja Tita, si želi Srbija, park Brdo z dvorcem, v čigar obnovo je Slovenija v zadnjih letih vložila več kot 20 milijonov, pa si želijo potomci nekdanje jugoslovanske kraljeve družine.

Delitev nekdanjega skupnega jugoslovanskega premoženja sicer še poteka. Nekateri predmeti slovenske kuturne dediščine in visoke simbolne vrednosti, kot so denimo izvirniki filmov Kekec in Na svoji zemlji, so še vedno v Beogradu. Kaj pa smo do zdaj že dobili? Zadnji takšen, kot pravijo, dragulj, ki gre v prodajo, je fantastična palača v New Yorku, nekoč v lasti znamenite družine Vanderbilt. Jugoslavija jo je kupila za 300 tisoč dolarjev, zdaj bi zanjo lahko po optimističnih napovedih iztržili do 100 milijonov dolarjev.