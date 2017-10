Bomo slovenski potrošniki le dočakali hrano takšne kvalitete, kot jo imajo Avstrijci? EU odločna: Ni prostora za drugorazredno hrano

Vrh v Bratislavi (Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Ugotovitve o slabših proizvodih za vzhodno evropski trg so dvignile ogromno prahu. Tudi Slovenci smo v nekaterih primerih drugorazredni potrošniki. Kot smo poročali, so poleti predstavljene analize ugotovile, da je na primer v gazirani sladki pijači pri nas več sladkorja kot v Avstriji, da je imela čokolada manj intenziven vonj in aromo od tiste pri severnih sosedih, in da je na primer mesni narezek istega proizvajalca v Sloveniji vseboval manj mesa kot v Avstriji.

Oglasila se je Evropska komisija, v Bratislavi pa so moči v boju proti drugorazredni hrani združile države centralne Evrope, tudi Slovenija

Po omenjenih ugotovitvah so stekli dogovori o nadaljnjih postopkih preprečevanja razlik v kakovosti hrane na trgovskih policah v državah EU, danes pa je v Bratislavi potekal vrh, ki so se ga poleg predsednikov vlad Slovaške, Češke, Poljske in Madžarske, udeležili tudi ministri in drugi visoki predstavniki Višegrajske skupine, Evropske komisije, drugih držav EU ter predstavniki proizvajalcev. Slovenijo je na Vrhu zastopal podpredsednik Vlade RS, minister Dejan Židan.

Predstavniki držav centralne Evrope so z zadovoljstvom sprejeli napoved evropske komisarke za potrošnike Vere Jourove o uvedbi enotne metodologije za testiranje izdelkov, ki se prodajajo v različnih državah. Jourova je predstavitev enotne metodologije za testiranje izdelkov napovedala predvidoma v prvi polovico leta 2018. Komisarka je pri tem zelo zavzeta, saj so bili prav na Češkem, od koder prihaja, ugotovljeni največji razkoraki v kakovosti izdelkov.

Minister Dejan Židan je potrdil, da so ministri Češke, Madžarske in Slovaške sprejeli njegovo pobudo za predhodno testiranje na enotnih osnovah. To bi izvedli z razlogom, da bi imeli testi večjo težo v EU.

Slovenija, Češka, Madžarska in Slovaška bodo s testiranji še bolj pohitele

Štiri države pa bodo s testiranji celo pohitele, med njimi Slovenija. "Sodelujoči so soglašali, da dvojna kakovost izdelkov ni sprejemljiva," je po zaključku srečanja povedal kmetijski minister. Nesprejemljivo je, da se v posameznih državah EU pod enako blagovno znamko prodajajo izdelki različne kakovosti, je opozoril. "Ministri Češke, Madžarske in Slovaške so sprejeli mojo pobudo za predhodno testiranje na enotnih osnovah, tako da bodo naši testi imeli večjo težo v EU," je še dejal.

Koordinatorka teh testiranj bo Slovaška, Židan pa rezultate skupne akcije štirih držav pričakuje predvidoma marca 2018. "Nočemo čakati pol leta ali še več," je svojo pobudo pojasnil Židan ter dodal, da jim bo to omogočilo konstruktivno sodelovanje v razpravi o enotni evropski metodologiji v Bruslju, ki jo je danes napovedala Jourova.

(Foto: iStock)

Pomembno informiranje potrošnikov

Sicer se je po Židanovih besedah kot učinkovit ukrep pri odpravi teh nepravilnosti izkazalo tudi informiranje potrošnikov o nepravilnostih posameznih podjetij. “Slišali smo, kako so v eni državi v javnosti izpostavili primer proizvajalca maslenih keksov, kjer ni bilo masla temveč nadomestek, kar pa so po javni objavi že popravili in na trg dali kekse z pravim maslom,” je pojasnil.

Na današnjem srečanju je minister tudi opozoril, da dvojna kakovost izdelkov v prehranski verigi ni edina težava. "Enak problem so tudi nepoštene prakse, ki so skupne evropske prakse," je dejal in opozoril, da glede tega problema od Evropske komisije že sedem let prihajajo le obljube in ne želi si, da bi se podobno zgodilo tudi pri dvojni kakovosti izdelkov.

Tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je zadevo označil za velik problem, ki lahko še poglobi vrzel med vzhodnimi in zahodnimi članicami, zato je obljubil ukrepanje in zagotovil, da v EU ne bo "drugorazrednih potrošnikov".