Bomo zimsko opremo na avtomobilih rabili še pred 15. novembrom?

Vremenski obeti za prihodnji teden napovedujejo ohladitev. Napovedi nakazujejo, da nas od ponedeljka čaka daljše obdobje oblačnega in deževnega vremena. V višjih legah in na severozahodu države bi lahko tudi snežilo. Za voznike bi to pomenilo, da bodo zimsko opremo na svojih vozilih morda potrebovali še pred zakonsko določenim 15. novembrom.

Jutranje temperature se bodo na severozahodu države in v višjih predelih prihodnji teden spustile tudi pod ničlo, drugod po državi pod pet stopinj Celzija. Dnevne temperature pa po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) ne bodo presegle 10 stopinj Celzija.

Že danes se bo vreme ''pokvarilo'', saj bodo padavine do večera zajele vso državo. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Tudi v ponedeljek bo še deževno, po napovedih Arsa pa bo meja sneženja med 700 in 900 metrov nadmorske višine. V torek in sredo bo oblačno, občasno bodo še padavine. Meja sneženja bo večinoma med 900 in 1200 metrov nadmorske višine. Na Primorskem bodo obdobja delno jasnega vremena, pihala bo zmerna burja, ki bo v sredo ponehala.

Konec stabilnega vremena

Letošnja jesen je zelo pisana, kar se tiče vremena, so zapisali na Arsu. "September je bil zelo siv in moker, sonce je v Ljubljani sijalo le okrog 100 ur, kar je najmanj od začetka meritev leta 1951. Popolno nasprotje je bilo vreme v oktobru. Imeli smo neobičajno suho in sončno vreme. V večjem delu Slovenije je sonce sijalo od 170 do 200 ur, kar je od 20 do 80 ur več kakor običajno. Letošnji oktober je bil tako najbolj sončen od leta 1971", so še zapisali na Arsu.

Obdobje stabilnega vremena se bo novembra torej zaključilo.

Zimska oprema na vozilih je sicer zakonsko določena in predpisana v času od 15. novembra do 15. marca. Vendar pa morajo vozniki upoštevati razmere na cestah in temu ustrezno prilagoditi opremo vozila vse leto. Če je torej sneg napovedan že pred 15. novembrom, je treba imeti ustrezno opremo, so spomnili v Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS).

"Če imamo na avtu še letne pnevmatike, je treba imeti v vozilu snežne verige. Enako velja spomladi - če se zimske vozne razmere pojavijo po 15. marcu, mora imeti vozilo zimsko opremo, torej zimske pnevmatike ali pa verige," so poudarili.

Voznikom priporočajo, da v zimskih razmerah pred odhodom preverijo prevoznost cest na področju, kamor so namenjeni, na pot naj se odpravijo prej, saj bo vožnja trajala dlje, voznik in potniki naj bodo tudi primerno oblečeni. "V hudih zimskih razmerah lahko pričakujete tudi večurne zastoje. Bodite potrpežljivi, pomagajte drugim voznikom, predvsem pa imejte v rezervoarju dovolj goriva," so še opozorili v AMZS.