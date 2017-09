Borut Pahor nesporni favorit za zmago, ključ do razpleta pa ima v rokah 17 odstotkov še neodločenih volivcev

Če bi bile predsedniške volitve jutri, bi prepričljivo slavil Borut Pahor. Volila bi ga slaba polovica vprašanih, kažejo rezultati prve javnomnenjske ankete z vsemi kandidati za funkcijo, ki jo je za našo televizijo opravila agencija Mediana.

Vendar pa glasov ne bi bilo nujno dovolj za zmago že v prvem krogu. Njegov najresnejši izzivalec je Marjan Šarec, ki sicer beleži pol manjšo podporo od aktualnega predsednika.

Tretja bi bila Ljudmila Novak, ki bi v dvoboju politične desnice prehitela Romano Tomc. Peti pa Boris Popovič.

Sledijo Milan Jazbec, ki je medtem že umaknil kandidaturo, Maja Makovec Brenčič in Angelca Liković. Ostali kandidati bi skupaj zbrali še peščico glasov.

Dobrih 17 odstotkov neodločenih pa ima v roki ključe do razpleta v prvem ali pa v drugem krogu. V primerjavi z junijem, ko še niso bila znana vsa imena, so bile številke nekoliko drugačne. Prihod novih izzivalcev je precej zmanjšal delež tako Pahorju kot Šarcu.

In še nekaj zanimivih statstik glavnih tekmecev. Če bi volili samo moški, bi aktualni predsednik dobil nekoliko nižjo podporo, kot sicer. Šarec pa nekaj glasov več. In obratno. Če bi volile samo dame, bi nekaj pridobil Pahor, izgubil pa Šarec. Pahor je tudi izrazito priljubljen med mladimi. Njegovo ime bi obkrožilo več kot dve tretjini vprašanih - starih med 18 in 24 let. Šarca le pet odstotkov. Medtem ko se v starejši generaciji 65+ razlika bistveno zmanjša v korist kamniškega župana, a še vedno ne dovolj, da bi prehitel Pahorja.