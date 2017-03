'Pozabite Trumpa, na Instagramu vlada slovenski predsednik'

Donald Trump vlada na Twitterju, toda na Instagramu ni dorasel slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju. Tako se začenja članek v britanskem Guardianu o dejavnostih predsednika Pahorja na družbenih omrežjih. Barbika, boruting in vrsta Pahorjevih fotografij so postali že kar viralni. In medtem ko se mnenja o tem pri nas krešejo, evropski predsednik Instagrama, kot so Pahorja poimenovali v enem od svetovnih medijev, zagotovo vzbuja pozornost v tujini.