Bošković kriv poneverbe okoli 32.500 evrov

Paroh Srbske pravoslavne cerkve Peran Bošković je bil obsojen na šest mesecev pogojne kazni zapora zaradi poneverbe okoli 32.500 evrov, s katerimi je plačeval izdatke za svojo družino. Oproščen pa je bil očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti ob gradnji cerkvenega centra. Obe strani sta napovedali pritožbo.

Kot je v izreku sodbe na ljubljanskem okrožnem sodišču pojasnila sodnica Mojca Kocjančič, gradnja kulturno-pastoralnega centra v Ljubljani, ki je potekala v času, ko je Srbsko pravoslavno cerkev zastopal Bošković, nima narave gospodarske dejavnosti.

Paroh Peran Bošković in odvetnik Milan Krstić. (Foto: POP TV)

Je pa po njenih besedah nedvomno protipravno ravnanje, da je Bošković s transakcijskega računa Srbske pravoslavne cerkve plačeval zasebne izdatke zase in za svoje družinske člane, kot so dopolnilno zdravstveno in življenjsko zavarovanje, premije za motorna vozila, stroški za telekomunikacijske in kabelske storitve ter mobilni telefoni. Ta sredstva v višini okoli 32.500 evrov bo moral po odločitvi sodnice vrniti.

Tožilstvo, ki je za Boškovića predlagalo tri leta zaporne in 30.000 evrov denarne kazni, je sicer Boškovića obdolžilo, da je Srbsko pravoslavno cerkev oškodoval za skupno nekaj več kot 250.000 evrov. Od tega se 74.000 evrov nanaša na poneverbe oziroma uporabo tujega premoženja v lastno korist, okoli 180.000 evrov pa naj bi bilo škode zaradi zlorabe položaja pri gradnji kulturno-pastoralnega centra.

Boškovićev zagovornik Milan Krstić je vse očitke iz obtožnice tudi danes zanikal. Prav tako je poudaril, da je več vidnih predstavnikov Srbske pravoslavne cerkve zatrdilo, da Srbska pravoslavna cerkev zaradi Boškovića ni oškodovana in ni zainteresirana, da zoper njega teče kazenski postopek. "Če ni oškodovanca, ni škode," je dejal Krstić.