Bosta mladostnika s težko motnjo v razvoju ostala brez celodnevne oskrbe?

Luna 24.2.2018

Preberi več

Karta Lune predstavlja naš sanjski, podzavestni svet. Vaše zavedanje bo danes zastrto in do spoznanj boste prišli posredno. Luna odseva močno Sončevo svetlobo in govori o naših notranjih občutkih, strahovih in upanjih zastrtih s kopreno.