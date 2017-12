Božič ne bo predsednik uprave Luke Koper: v podjetju ni pogojev za njegov način dela

Andrej Božič, svetovalec uprave v Steklarni Hrastnik, je za današnjo izdajo Dela povedal, da ga mesto predsednika uprave Luke Koper ne zanima. V podjetju po njegovih navedbah trenutno ni pogojev za njegov način dela.

"V tej funkciji se ne moreš spraševati, ali bo neka odločitev všeč eni ali drugi stranki in koga boš prizadel, da bi ti v naslednjem trenutku žagal stolček.Takšnih dilem predsednik uprave in njegova ekipa ne smeta imeti," je ocenil.

Vodenje Luke Koper Andreja Božiča ne zanima. (Foto: Kanal A)

Nanj so se iskalci kandidatov res obrnili, a jih je zavrnil.

"Preden sprejmem katerikoli projekt, pogledam kakšni so potenciali podjetja in kaj bi bilo treba narediti, potem se o tem pogovorim z vsemi deležniki, ne samo z lastniki. Pri vodenju pa si ne dovolim prišepetovalcev, ker bi bilo to na škodo podjetja," je za Delo dejal Božič.

O tem, da bi se lahko na vrh Luke Koper konec meseca povzpel Božič, je poročalo več medijev. Nekateri so kot kandidata za to mesto navedli tudi Mateja Falatova, ki zaključuje mandat predsednika uprave Addiko banke. Delo pa je v torek pisalo, da je kandidat Petrolov menedžer Andraž Lipolt.