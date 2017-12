Božička Sibila razveseljuje otroke

Mama je na obisku pri hčerki in se jezi: ''Hčera, poslušaj! Če bo še enkrat, ko pridem k tebi na obisk, tvoj mož pijan kot čep, se bom pri priči obrnila in me ne bo nikoli več k vam.''

Hčerka: ''Mama, ne govori tako glasno! Če te bo moj mož slišal, ne bo nikoli več trezen!''