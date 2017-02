Židan: Odgovor komisije glede terana je pozen, Bruselj deluje netransparentno

Evropska komisija pripravlja delegirani akt, ki bo Hrvaški dovolil odstopanje od prepovedi uporabe naziva teran. (Foto: Thinkstock)

Ministrstvo za kmetijstvo je Evropski komisiji poslalo pritožbo zaradi neukrepanja hrvaških organov v zvezi z nadzorom v vinskem sektorju. Po opozorilih Slovenije naj namreč ne bi zagotavljali pomoči pri nadzoru kršenja pravic, ki izhajajo iz zaščitene označbe porekla vina teran.

V pritožbi je ministrstvo navedlo, da je septembra lani hrvaškim organom priglasilo poročilo o ugotovitvah, da je na Hrvaškem v prodaji vino, ki ni v skladu z zaščito terana, vendar od njih ni dobilo odgovora. Slovenija je že večkrat opozorila na dejstvo, da na Hrvaškem prodajajo istrsko vino z oznako teran, čeprav je pod to oznako zaščiteno vino iz trte refošk, ki je bilo pridelano na kraški planoti.

Bruselj Hrvaško opozoril, da mora spoštovati pravice, ki izhajajo iz zaščitene označbe

V Bruslju so v odgovoru na slovensko pritožbo zapisali, da so službe komisije navezale stik s hrvaškimi organi in jih opozorile, da je "treba, kljub temu da je v pripravi delegiran akt, ki naj bi hrvaškim proizvajalcem vina omogočal uporabo imena teran kot sorte vinske trte, zagotoviti popolno spoštovanje pravic, ki izhajajo iz zaščitene označbe porekla teran, do katere so upravičeni slovenski proizvajalci vin".

Ob tem pa so v komisiji spomnili, da je v pripravi delegirani akt, ki bo Hrvaški dovolil odstopanje od prepovedi uporabe naziva teran. Hrvaška bo lahko ime sorte grozdja teran uporabljala pri označevanju vina z zaščiteno označbo porekla z imenom Hrvatska Istra. Pri označevanju bo treba upoštevati stroge pogoje. Napis teran bo moral biti manjši kot napis Hrvatska Istra in oba naziva bosta morala biti na istem vidnem polju, torej na sprednji ali hrbtni strani steklenice, tako da "označba teran na hrvaških steklenicah vina ne bo zavajala potrošnikov".

Kmetijski minister Dejan Židan je že večkrat tudi opozoril, da je Slovenija pripravljena tudi na tožbo proti komisiji pred Sodiščem EU.

Evropska komisija načrtuje, da bi delegirani akt začel veljati do 30. junija letos, a slovenska stran kljub zagotovilom Bruslja, da bo teran kljub tej izjemi še vedno zaščiten izključno kot slovensko vino, vztraja, da bruseljska rešitev potencialno neposredno ekonomsko ogroža slovenske proizvajalce.

Slovenija komisiji tudi očita, da se je s Hrvaško dogovarjala za njenim hrbtom in torej ni ravnala v dobri veri ter da bi z načrtovano izjemo ustvarila nevaren presedan in prekoračila svoje pristojnosti, saj z delegiranim aktom, ki je namenjen tehničnim zadevam, ne bi smela reševati političnih vprašanj. Ljubljana namreč vztraja, da je teran politično vprašanje.

Židan: Odgovor komisije je pozen, Bruselj deluje netransparentno

Kmetijski minister Dejan Židan je ob robu današnjega koalicijskega vrha na Brdu pri Kranju poudaril, da je odgovor komisije pozen. "Ta odgovor ne odvrne očitka, da na tej točki Bruselj deluje netransparentno. Mi v tem trenutku še nimamo dokumentov, s katerimi je Hrvaška zaprosila za svojo izjemo," je dejal minister.

Židan je obenem izpostavil, da je v postopku spornega še marsikaj drugega, zato se Slovenija v tem trenutku intenzivno pripravlja na tožbo proti komisiji pred Sodiščem EU. "Verjamem, da bo naša tožba uspešna, saj se posvetujemo z mnogimi strokovnjaki v in zunaj Slovenije. Treba se je zavedati, da je teran slovenski simbol in je pomemben za gospodarstvo," je ponovil.

"Nič ni narobe, če smo ena izmed držav, ki bo tožila Evropsko komisijo, če bo šla tako daleč. Je kar nekaj primerov, ko so države uspešne, če tožijo komisijo, smo pa mi korektni in smo to napovedali vnaprej. Mi bi si tako korektnost in transparentnost želeli tudi v obratni smeri," je zaključil minister.