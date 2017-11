Pasji junak Bunker pred kratkim prestal težko operacijo tačke, a po težkem terenu nesebično iskal in našel pogrešanega 20-letnika

Policijski službeni pes Bunker je oktobra na zahtevnem in zaraščenem terenu na območju Policijske postaje Sevnica našel pogrešanega 20-letnega fanta.

V sredini oktobra so dolenjski policisti prejeli klic na pomoč obupanih staršev 20-letnega fanta. Mladenič, ki ima zdravstvene težave, je odšel od doma neznano kam, starša pa sta s pomočjo sosedov že prej preverila vse lokacije, kjer bi sin lahko bil.

Zbali so se za sinovo življenje, saj so našli tudi njegovo poslovilno pismo. Novomeški operativno-komunikacijski center je na kraj takoj napotil sevniške policiste in vodnika službenega psa.

Vodnik je s službenim psom Bunkerjem ob hiši, iz katere je pogrešani odšel, začel z iskanjem izhodišča sledi. Pes je sled kmalu zaznal, jo začel preverjati, vse je počel izjemno motivirano in hitro. V gozdu, gosto poraščenem z grmovjem in robidovjem, kjer se teren prelomi po strmem klancu navzdol, je Bunker nenadoma začel krožiti, potem pa se pognal v grmovje in skočil v luknjo, globoko dva metra.

Vodnik se je prestrašil, zbal se je, da se je pes poškodoval, potem pa je opazil, da pes v luknji sedi ob pogrešanem fantu. Vodnik je na pomoč poklical policiste, ki so pogrešanega fanta pospremili do staršev, nato so 20-letniku pomagali še zdravstveni delavci.

Bunker je obiskal fantove starše. (Foto: PU Novo mesto)

Bunker pred kratkim prestal težko operacijo tačke

Motiviranost in učinkovitost psa Bunkerja pri iskanju pogrešanega fanta je še toliko bolj neverjetna in izjemna, saj je pred slabima dvema mesecema zaradi rakavega obolenja prestal operacijo tačke. Kljub bolečinam je dokazal visoko usposobljenost in predanost. Policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov Novo mesto pravijo, da se Bunker kljub hudi bolezni in bolečinam dobro drži.

Pred dnevi sta policist in pasji junak obiskala tudi fantove starše, ki so bili nad štirinožcem navdušeni.