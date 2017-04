Čakajo nas krajevne plohe in nevihte, a padavine bodo le omilile nevarnost požarov v naravi

Stopili smo v nov delovni teden, ki bo vremensko dokaj spremenljiv. Danes popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Zapihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do okoli 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo, občasno pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Krajevne padavine se bodo zavlekle v noč na sredo. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju do 12, najvišje dnevne od 15 do 21, na Goriškem do 23 stopinj Celzija.

Ta teden nas čakajo krajevne plohe in nevihte, a že s petkom naj bi se vreme popravilo. (Foto: Thinkstock)

Tudi v sredo bo spremenljivo vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe. "Količina padavin bo tam, kjer bo res zagrmelo, nekje od pet do deset litrov na kvadratni meter, sicer pa le nekaj litrov," je za 24ur.com povedal dežurni prognostik Andrej Pečenko.

Glede nevarnosti požarov v naravnem okolju, ki je zaradi suhega vremena razglašena povsod po Sloveniji, je dejal, da bo verjetno ostala. "Padavine bodo malo omilile nevarnost, a glede na to, da ne vemo, če bo povsod padalo, je bolje, da je človek previden."

V noči na četrtek bo prehodno oblačno, nekaj dežja bo proti jutru predvsem v južni polovici Slovenije. V četrtek čez dan bo nato spremenljivo vreme in predvsem sredi dneva in popoldne bo še nastalo nekaj ploh. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter.

Po četrtku bo vpliv obširne višinske doline s hladnim zrakom nad našimi kraji slabel. Območje visokega zračnega tlaka se bo iznad zahodne Evrope predvidoma pomaknilo nad Alpe in Sredozemlje in v začetku prihodnjega tedna slabelo. Nad naše kraje bo pritekal spet toplejši zrak.

Proti koncu tedna bo predvidoma spet več sonca in topleje. "Od petka naprej zaenkrat kaže spet bolj suho, v soboto ali nedeljo pa je spet možna kakšna ploha ali nevihta, ne vem pa, če bo to kakšna vsesplošna sprememba z več padavinami, česar si vsi želimo. Očitno bo na to treba še malo počakati," je zaključil Pečenko.

