Čakajo nas sveža jutra in sončni popoldnevi, ki bodo iz dneva v dan spet toplejši

Nov teden bo postregel s svežimi jutri in toplejšimi popoldnevi. (Foto: iStock)

Čeprav smo za ta konec tedna napovedovali precej slabo vreme, na koncu vndarle ni bilo tako hudo. Sobota je bila lepa, ujeli smo nekaj sončnih žarkov, pooblačilo in shladilo pa se bo šele danes.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo v severovzhodni Sloveniji povečini suho, drugod bodo proti poldnevu in zgodaj popoldne pa se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. A že popoldne se bo zjasnilo. Hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

"Nov teden se bo začel s svežimi jutri, popoldnevi pa bodo sončni in iz dneva v dan spet toplejši," so na Twitterju sporočili vremenoslovci.

Jutri bo tako pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od od -6 do 0, na Primorskem od 1 do 6, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Tudi v torek in sredo bo pretežno jasno. Zjutraj bo še hladno in ponekod bo slana, čez dan pa bo postopno topleje. V nedeljo in ponedeljek bo predvidoma več oblačnosti, pojavljale se bodo manjše krajevne padavine. Obilnejšega dežja, ki bi namočil izsušeno zemljo, zaenkrat ni videti.

