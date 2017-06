Čakajoč na odločitev o meji. Ljudje si želijo miru!

Najpomembnejše vprašanje je, kaj bo po arbitražni odločitvi. Incidentov, kot smo jim bili priče v preteklosti, si nobena pametna politika z nobene strani meje ne bi smela želeti. Tudi in predvsem zaradi ljudi na obeh straneh meje, ki si želijo zgolj in samo mir in dobre odnose. Ekipa 24UR Fokus je šla med ljudi na teren, iz prve roke izvedela, kakšni so odnosi, kakšne so težave ljudi ... Kaj pravi arhiv, kakšna so dejstva, kakšna je bila preteklost, kdaj in kako so bili incidenti ... kakšno je bilo reševanje napetosti ...



Za Fokus sta govorila tudi nekdanja predsednika vlad Hrvaške in Slovenije Jadranka Kosor in Borut Pahor, ki sta podpisala arbitražni sporazum. Kosorjeva na vprašanje novinarja Mihe Drozga, kaj se bo spremenilo, ko arbitražno sodišče konča delo, pravi: "Nič!" Borut Pahor, danes slovenski predsednik, svari: "Nespoštovanje take pogodbe bi pomenilo začetek nekega domino efekta."



