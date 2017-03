Cariniki čisto po naključju odkrili pretihotapljene pasje mladičke

Cariniki na mejnem prehodu Fernetiči so pred dnevi v osebnem avtomobilu naleteli na tri škatle, v katerih se je skrivalo 37 pasjih kepic. Mladiči, še precej premajhni za oddajo, so bili v slabem stanju. Prevzeli so jih v zavetišču za živali, kjer zdaj skrbijo za njih. Psički so najverjetneje prišli s pasjih farm, kjer se njim in njihovim mamam ne godi prav nič lepega.