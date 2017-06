Čas je za paradižnik in papriko kot nekoč

Ledenkam in mlademu krompirju kresniku se zdaj pridružuje priljubljen paradižnik val: dan za dnem sveže obran in dostavljen po najkrajši poti od pridelovalcev iz Posavja. Ravno te dni se na Sparovih policah paradižniku pridružuje še paprika botinska rumena, že kmalu pa tudi paprika sivrija.

Izboljšano volovsko srce

Paradižnik val je izboljšana različica volovskega srca, avtohtone slovenske sorte, ki jo vsi poznamo in ljubimo. Veliki mesnati plodovi so zares nekaj posebnega v pestri paleti paradižnikov. Val vsebuje malo kislin in je zato precej sladek, v velikem sočnem plodu pa je presenetljivo malo semen.

Za paradižnik val je značilen tudi izražen zelen obroč ob peclju. Ne, ne gre za pomanjkljivost. Takšen obroč je pogost prav pri nekaterih najokusnejših sortah paradižnika.

Previdno s slastnimi plodovi! Paradižnik val je občutljiv na otiske. Zato moramo biti pri transportu še posebej pazljivi, da se ne obtolčejo. Ko ga izbiramo s police, pa verjemimo svojim očem in ga ne otipavajmo. Le tako bodo lahko vsi kupci uživali v enako kakovostnih rdečih plodovih.

Najraje ga imamo v solatah in omakah

Paradižnik val je zelo okusen in se zato dobro obnese v solatah: z mlado čebulo in bučnim oljem ali caprese z mocarelo in baziliko ali ... V nobeni kombinaciji nas ne razočara.

Ker se mesnati plodovi pri kuhanju hitro razpustijo, je tudi odlična izbira za pripravo paradižnikovih omak polnega okusa. Povrhu vsega pa je njegova lupinica zelo tanka, in če plod za minuto položimo v vrelo vodo, ga brez težav olupimo kot bi mignil.

Paradižnik val za SPAR Kot nekoč pridelujejo kooperanti Skupine Posavje, ki Sparove trgovine že več let zalaga s svežim pridelkom iz integrirane pridelave.

Za SPAR Kot nekoč pridelan v Posavju

Paradižnik val za linijo SPAR Kot nekoč pridelujejo kooperanti Skupine Posavje, ki jim je Spar Slovenija zagotovili 100-odstoten odkup njihovega pridelka te avtohtone slovenske sorte. Pridelava paradižnika poteka prijazno do narave, v skladu z merili integrirane pridelave in ročno. Občutljive plodove obirajo sproti, kakor dozorevajo, in poskrbijo za kar najhitrejši in previden prevoz do Sparovih trgovin.

Paradižniku se pridružujejo tudi paprike

Na policah vašega najbližjega Spara lahko te dni že dobite odlično avtohtono udomačeno sorto paprike botinsko rumeno. Je zelo primerna za pripravo različnih solat, še posebej priljubljena pa je za vlaganje. Vlagamo jo s semeni ali očiščeno. Če plodove uporabljamo za kuhane jedi, se kožica preprosto odstrani. Nekateri to sorto najraje uporabljajo za polnjenje paprike, ki se na naših krožnikih pogosto znajdejo ravno poleti.

Paprika botinska rumena je odlična za poletne solate in polnjene paprike. Gospodinje pa nanjo prisegajo pri pripravi okusne ozimnice in jo rade vlagajo.

Že kmalu bo dnevno sveža iz plodovitega območja ob reki Krki začela prihajati tudi paprika sivrija. Ta ima značilen močan okus po papriki in je primerna predvsem za svežo rabo v solatah. Za pečenje se ne obnese najbolj, saj je njeno meso tanko in tudi kožico je težje odstraniti.

Odlični pogoji ob reki Krki

Na jugovzhodnih pobočjih Krške kotline je območje zaradi rodovitnih tal in osončenja idealno za pridelavo domačih vrtnin. Glavni pridelovalec Igor Jarkovič na kmetiji v Brodu pri Pobočju z družino in sodelavci že vrsto let prideluje kakovostno hrano na naravi in okolju prijazen način. Letos so za vas pridelali okusni papriki avtohtonih udomačenih sort botinsko rumeno in sivrijo. Naužijte se okusov SPAR Kot nekoč, ki nas spominjajo na zelenjavo z babičinega vrta.

Na Kmetiji Jarkovič pridelujejo okusno zelenjavo. Vsakodnevno se trudijo, da dobite kakovostne pridelke, s katerimi boste zadovoljni.

Naročnik oglasa je Spar.