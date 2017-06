Čas je za paradižnik kot nekoč

Izboljšano volovsko srce

Paradižnik val je izboljšana različica volovskega srca, avtohtone slovenske sorte, ki jo vsi poznamo in ljubimo. Veliki mesnati plodovi so zares nekaj posebnega v pestri paleti paradižnikov. Val vsebuje malo kislin in je zato precej sladek, v velikem sočnem plodu pa je presenetljivo malo semen.

Za paradižnik val je značilen tudi izražen zelen obroč ob peclju. Ne, ne gre za pomanjkljivost. Takšen obroč je pogost prav pri nekaterih najokusnejših sortah paradižnika.

Previdno s slastnimi plodovi! Paradižnik val je občutljiv na otiske. Zato moramo biti pri transportu še posebej pazljivi, da se ne obtolčejo. Ko ga izbiramo s police, pa verjemimo svojim očem in ga ne otipavajmo. Le tako bodo lahko vsi kupci uživali v enako kakovostnih rdečih plodovih.

Najraje ga imamo v solatah in omakah

Paradižnik val je zelo okusen in se zato dobro obnese v solatah: z mlado čebulo in bučnim oljem ali caprese z mocarelo in baziliko ali ... V nobeni kombinaciji nas ne razočara.

Ker se mesnati plodovi pri kuhanju hitro razpustijo, je tudi odlična izbira za pripravo paradižnikovih omak polnega okusa. Povrhu vsega pa je njegova lupinica zelo tanka, in če plod za minuto položimo v vrelo vodo, ga brez težav olupimo kot bi mignil.

Za SPAR Kot nekoč pridelan v Posavju

Paradižnik val za SPAR Kot nekoč pridelujejo kooperanti Skupine Posavje, ki jim je Spar Slovenija zagotovili 100-odstoten odkup njihovega pridelka te avtohtone slovenske sorte. Pridelava paradižnika poteka prijazno do narave, v skladu z merili integrirane pridelave in ročno. Občutljive plodove obirajo sproti, kakor dozorevajo, in poskrbijo za kar najhitrejši in previden prevoz do Sparovih trgovin.

