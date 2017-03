Casiraghi spet na sodišču: od države zahteva odškodnino

(Foto: POP TV)

Le nekaj dni za tem, ko je Stephen Casiraghi po odločitvi vrhovnega sodišča iz zapora na Dobu po dolgih letih služenja različnih kazni zakorakal na svobodo, se je spet znašel na sodišču. Tokrat skuša kot tožnik na mariborskem sodišču od države iztožiti 150.000 evrov, ker naj ga bil leta 2011 v mariborskem zaporu poškodoval pravosodni policist.

Pravdna zadeva na mariborskem okrožnem sodišču se je začela že pred časom, po več kot letu dni pa je pred sodnika Janeza Žirovnika znova stopil pravosodni policist, ki je že na prvem zaslišanju povedal, da je sam zaradi napada z britvico uporabil najmilejšo obliko prijema in pri tem Casiraghiju zadal en sam udarec v trebuh. Ker mu je britvica padla iz rok, to ni bilo več potrebno, sta ga pa nato s sodelavcem kljub upiranju obvladala s fizično prisilo.

Priča je tokrat na sodišče prišla na zahtevo Casiraghija, ki ga je želel neposredno zaslišati, a sta na koncu ostala vsak pri svojem. Tožnik je namreč trdil, da je paznik uporabil pretirano silo, namigoval, da mu to menda ni tuje tudi v siceršnji delovni praksi, da so mu podtaknili špičasto palico ter da je zdravnica zabeležila več poškodb. Prav tako pa da zaradi domnevnega napada na paznika, kot mu ta očita, zoper njega ni nobenega kazenskega postopka.

Čeprav je Casiraghi zahteval imenovanje izvedenca, ki bi preveril njegove poškodbe ter ocenil višino povzročene škode, sodnik Žirovnik temu ni pritrdil, kakor še nekaterim drugim dokaznim predlogom. Pravobranilka Nives Jeras Kamenski pričakuje, da bo zahtevek zavrnjen, ob tem pa je dodala, da gre v tem primeru za odškodninski postopek, ki ni povezan z morebitnim kazenskim. Sicer pa je po njenih besedah takih primerov v zaporih zelo malo, saj so pravosodni policisti dovolj izkušeni pri svojem delu.

Dobro razpoložen odgovarjal novinarjem

Casiraghi je bil danes dobro razpoložen tudi za medijske izjave in je povedal, da je postopek tokrat že ponovljen, saj ga je višje sodišče vrnilo v ponovno obravnavo na prvo stopnjo. Kot je dejal, se ga je paznik lotil, ker je skozi okno hranil golobe. Dam ga pri tem ni upošteval in mu je odvrnil, kaj pa mu more, nato pa je prejel udarec. Čeprav toži državo za 150.000 evrov, bi se zadovoljil tudi z devetimi tisočaki.

Nedavno odkorakal z Doba

Casiraghi je na Dobu zaradi različnih kaznivih dejanj, od ugrabitve, spolnega izživljanja in napada na fotoreporterja do poskusa ropa in poskusa napada na paznika, prestajal enotno kazen 22 let in 11 mesecev zapora, ki bi se mu iztekla avgusta 2019.

Med drugim je bil leta 2010 obsojen na 17 let in osem mesecev zapora zaradi ugrabitve in spolnega izživljanja nad avtoštoparko, kar je zagrešil takoj za tem, ko so ga predčasno izpustili s prestajanja 11-mesečne kazni po napadu na fotoreporterja Dela in Slovenskih novic.

Leta 2011 so ga obsodili še na 14 mesecev zapora zaradi poskusa napada na paznika v ljubljanskih zaporih na Povšetovi. Nato je dobil še pol leta zapora zaradi napada na pravosodnega policista in uničenja kopalnice v zaporu na Dobu.

Vrhovno sodišče je pred kratkim odredilo prekinitev izvršitve izpodbijane pravnomočne sodbe, iz česar gre sklepati, da bo ugodilo zahtevi odvetnika Tomaža Toldija za varstvo zakonitosti. Sodniki so presojali očitke obrambe, da naj bi sodišče prve stopnje v tej zadevi nezakonito združevalo kazni in pri tem upoštevalo novejšo različico kazenskega zakonika, ne pa tiste, ki je veljala v času njegovega zadnjega kaznivega dejanja.