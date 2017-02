Če bi vlada pri ravnanju z nepremičninami upoštevala normative, bi privarčevala 7,6 milijona evrov

Če bi vlada upoštevala normative, bi lahko vsako leto prihranili najmanj 7,6 milijona evrov proračunskih sredstev. (Foto: Špela Vozel)

Vlada RS ni bila učinkovita pri zagotavljanju nepremičnin za svoje delovanje, so ugotovili na računskem sodišču. To je analiziralo leto 2014, ko je vlado sprva vodila Alenka Bratušek, in pa prvih devet mesecev leta 2015, ko ježe bila na oblasti aktualna vlada Mira Cerarja. Če bi vlada in ministrstva v celoti upoštevali normative, bi lahko vsako leto prihranili najmanj 7,6 milijonov evrov proračunskih sredstev.

"Menimo, da vlada RS in ministrstva niso bili učinkoviti pri zagotavljanju nepremičnin za svoje delovanje, saj smo ugotovili, da načrtovanje ravnanja s poslovnimi nepremičninami ni bilo učinkovito; da predpisi na področju ravnanja s poslovnimi nepremičninami med seboj niso bili usklajeni, kar ni omogočilo učinkovitega ravnanja s poslovnimi nepremičninami; pri centralizaciji ravnanja s poslovnimi nepremičninami vlada in ministrstvo za javno upravo nista ustrezno obvladala nekaj pomembnih tveganj – predvsem v delu, ki se nanaša na zagotavljanje zadostnega števila in usposobljenosti kadrov ter zanesljivih in popolnih evidenc," je zapisala Helena Lovše z računskega sodišča.

Nepopolne, neustrezne in nezanesljive evidence

Poleg tega, še navaja Lovšetova v sporočilu za javnost, evidence niso ustrezne, saj ne vsebujejo vseh potrebnih informacij, so nepopolne, saj ne vsebujejo vseh nepremičnin, in niso zanesljive, saj podatki niso ažurirani oziroma niso pravilni, poleg tega pa predpisani normativi glede potrebnih provršin prostorov praviloma niso bili upoštevani.

Če bi vlada in ministrstva v celoti upoštevali normative, bi lahko vsako leto prihranili najmanj 7,6 milijonov evrov proračunskih sredstev. Od tega se 5,7 milijona evrov nanaša na stroške površin, ki presegajo predpisane normative, 1,9 milijona evrov pa na stroške nezasedenih prostorov.

Za učinkovitejše ravnanje s kadrovskimi stanovanji, počitniškimi kapacitetami in parkirišči bi morali vlada in ministrstva opredeliti namen in cilje ravnanja s stanovanji, analizirati potrebnost počitniških kapacitet in določiti kriterije dodeljevanja parkirišč.

Od ministrstva za javno upravo so zato zahtevali predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo nesmotrnosti. Računsko sodišče je vladi ter ministrstvom za javno upravo, za obrambo in za finance podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.