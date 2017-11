Če boste napihali 0,0, vas bodo policisti nagradili

Na slovenskih cestah približno vsaka deseta prometna nesreča nastane kot posledica vožnje pod vplivom alkohola, ta pa botruje celo vsaki tretji smrtni prometni nesreči. V letu 2016 so alkoholizirani udeleženci povzročili 41 smrtnih prometnih nesreč in 1.009 prometnih nesreč s telesnimi poškodbami.

Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se zgodi ob koncih tedna, ob petkih in sobotah, ter v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah, na cestah v naseljih in v njihovi bližini, na regionalnih in lokalnih cestnih povezavah. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola so stari med 24 in 34 let.

Spet se začenja akcija Slovenija piha 0,0. (Foto: iStock)

Akcija Slovenija piha 0,0

Ministrstvo za zdravje z vrsto aktivnosti skozi vse leto spodbuja k opustitvi alkohola. Ker so povezovanja med področjem zdravstva in področjem zagotavljanja varnosti cestnega prometa uspešnejša, če so podkrepljena s konkretnimi akcijami na terenu, bodo med 6. in 12. novembrom v sodelovanju s policijo, pristojnimi inšpekcijskimi službami in nevladnimi organizacijami znova izvedli akcijo Slovenija piha 0,0.

Da bi bile naše ceste varne za vse prometne udeležence, bodo policisti v tem času poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah. Preverjali bodo, ali vozite pod vplivom alkohola. Če boste "napihali" 0,0, vas bodo nagradili. Prejeli boste kupon, s katerim si lahko na www.nulanula.si prislužite vstopnice za skupni koncert Policijskega orkestra in skupine Tabu, ki bo 28. novembra v Festivalni dvorani v Ljubljani.

V tednu pred martinovim, ko bodo po vsej Sloveniji potekala številna praznovanja, bodo aktivnosti akcije Slovenija piha 0,0 tudi tokrat usmerjene v bližino gostinskih lokalov, zabaviščnih prostorov in v kraje, kjer se zadržuje večje število ljudi.

Za prometno varnost smo odgovorni prav vsi prometni udeleženci. Skupaj poskrbimo, da praznični teden mine varno. Če ste uživali alkoholne pijače, ne sedite za volan, naj vozi kdo, ki alkohola ni užival, ali pa uporabite javni prevoz.

Policisti bodo poleg vožnje pod vplivom alkohola preverjali tudi prisotnost drog in drugih psihoaktivnih snovi. Preizkus alkoholiziranosti oz. hitri test za droge pa bodo odredili tudi vsem kršiteljem, ki bodo s hujšim prekrški, kot so prehitra vožnja, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje določil o prednosti, ogrožali varnost drugih prometnih udeležencev. Izvajali bodo tudi poostren nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju porabe alkohola (15. člen), in sicer bodo preverjali, kje oz. v katerih gostinskih lokalih so vozniki, kontrolirani v poostrenem nadzoru, in udeleženci morebitnih hujših prometnih nesreč z višjo koncentracijo alkohola v izdihanem zraku uživali alkoholne pijače.

Aktivnosti akcije Slovenija piha 0,0 bodo izvajale tudi inšpektorske službe. Na terenu bodo zdravstveni, delovni in tržni inšpektorji, aktivni pa bodo tudi predstavniki nevladnih organizacij kot so Zavod Vozim, Varna pot in Drogart. Tudi na Javni agenciji RS za varnost prometa bodo v času akcije ter nato v celem decembru izvajali številne aktivnosti, od priprave akcijskega načrta, različnih medijskih aktivnosti in osveščanja udeležencev v prometu ter terenskih in preventivnih dogodkov po šolah in v lokalnih okoljih.

"Akcija Slovenija piha 0,0, ki jo že drugo leto zapored organizira Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s Policijo, voznikov ne želi strašiti z že pogosto videnimi grozljivimi posledicami zlorabe alkohola, ampak raje nagrajuje tiste, ki spoštujejo predpise in so vzor drugim. Tako ustvarjamo pozitivno novico, ki jo bodo ljudje sprejeli in jo tudi širili, kar se je pokazalo kot dobra praksa že v letu 2016, ko je imela kampanja izjemno pozitiven odmev v javnosti," so sporočili z ministrstva.