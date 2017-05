Če še kdo dvomi o prepovedi koncerta Thompsona ...

Po tujini ga prepovedujejo, pri nas smo čakali predolgo, sta o kontroverznem pevcu Marko Perkoviću Thompsonu prepričana legendarni organizator koncertov Igor Vidmar, ki takšnega koncerta ne bi nikoli organiziral, kot tudi direktor Kina Šiška, Simon Kardum.

Thompson se v odgovorih izmika, ali je pripadnik ustaške ideologije, a simbolike ustaštva je na njegovem koncertu veliko. (Foto: POP TV)

Doktor Damjan Mandelc, ki na Filozofski fakulteti v Ljubljani poučuje sociologijo naroda in nacionalizma, pravi, da se mu zdi izredno nevarno, da sploh moramo tako dolgo razmišljati o tem, ali je v demokratični Sloveniji mesto nekomu, ki ga lahko povežemo s simboli ustaštva in naci fašizma.

NDH je bila Hrvaška neodvisna država med drugo svetovno vojno, ki so jo vodili ustaši, in je po ocenah zgodovinarjev pobila okrog 800.000 ljudi, od tega pol milijon Srbov, Judov, Romov, tudi Slovencev. V najbolj okrutnem taborišču, ki je bil na Hrvaškem v Jesenovcu. Ustaši so po okrutnosti presenetili celo naciste.

Kako je možno, da leta 2017 na koncert nekoga, ki ga lahko povezujemo s temi simboli, privabijo 1500 ljudi, se sprašuje dr. Mandelc. To pomeni, da nas mora porast skrajnih gibanj - tudi v Sloveniji imamo neonacistične skupine - izredno skrbeti.

Nogometaš Josip Šimunić se je leta 2013 z ustaškimi pozdravi "Za dom" poklonil publiki. FIFA, ki deluje po sloganu "Ne rasizmu", mu je prisodila kazen prepovedi igranja na desetih tekmah. Njegova kariera se je kmalu nato zaključila.

Vidmar in Kardum pa kot dolgoletna organizatorja dogodkov in koncertov ne bi organizirala niti koncerta Bore Đorđevića, legendarnega pevca Ribje čorbe, ki so mu v 90-ih že preprečili koncert, saj je zmerjal Slovence, niti ne bi pomislila na organizacijo koncerta Cece, ker je bila povezana z Arkanom in se ni nikoli distancirala od tega.