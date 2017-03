Hočete vedeti, kakšno bo vreme? Poglejte v oblake

Oblaki so glavna sestavina vodnega kroga in podnebnega sistema. (Foto: ESA/NASA)

Letošnja tema dneva meterologije je razumeti oblake, s čimer želijo poudariti pomen oblakov za vreme, podnebje in vode. Na ta dan leta 1950 je začela veljati Konvecija o Svetovni meteorološki organizaciji, ki so jo v Washingtonu tri leta prej soglasno odobrili predstavniki predstavniki 31 držav.

Poleg tega, da imajo oblaki odločilno vlogo v napovedovanju vremena in opozarjanju na nevarne vremenske in hidrološke dogodke, so glavna sestavina vodnega kroga in podnebnega sistema, so zapisali na Arso. S ključno vlogo v kroženju vode oblaki določajo globalno porazdelitev vodnih virov.

Oblaki pa so bili, so in bodo navdih številnim umetnikom, navdušujejo tudi številne občudovalce narave. Svetovni dan meteorologije je tudi priložnost za vnovično dojetje naravne lepote in estetike oblakov, ki navdihuje umetnike, pesnike, glasbenike, fotografe in druge navdušence.

Oblaki so navdih številnim umetnikom, navdušujejo pa tudi občudovalce narave. (Foto: Thinkstock)

Digitalna izdaja atlasa oblakov

Temu namenjena je tudi nova izdaja Mednarodnega atlasa oblakov, ki ga sestavlja zbirka z več sto slikami oblakov, vključno z nekaj na novo razvrščenimi vrstami oblakov.

Nazadnje so ga posodobili leta 1987, vključuje pa tudi druge vremenske pojave, kot so mavrica, halo in točna zrna. Prvič pa je atlas izdelan v digitalni obliki in tako dostopen tudi prek mobilnih naprav. Kot so zapisali na Arsu, gre za verodostojen priročnik, ki je bistvenega pomena tudi pri usposabljanju tistih, ki delajo v letalskem in radijskem prometu.

Že v šolah smo se učili, da voda ves čas kroži med nebom in zemljo. S kopnega in oceanov voda izhlapeva v ozračje, kjer se vodni hlapi kondenzirajo v oblake in s padavinami pada nazaj na kopno in oceane. Poznavanje vodnega kroga je pomembno za hidrološke napovedi, pravijo na Arsu, sploh pri opozorilih pred denimo poplavami.

Tudi podnebje je odvisno do količine in vrste oblakov. (Foto: Luka Kular)

In če se vrnemo k oblakom – tudi podnebje je odvisno od količine in vrste oblakov, ti pa so eden glavnih virov negotovosti scenarijev podnebja v prihodnosti. "Ključna dejavnika podnebja, ki vplivata na vodni krog, padavine in izhlapevanje, se bosta v prihodnje spremenila," so prepričani meteorologi, saj se bo zaradi višje temperature zraka povečalo tudi izhlapevanje.

Spremenil se bo tudi padavinski režim, "v zimskem času pričakujemo več padavin, poleti pa po vsej verjetnosti manj". Torej povečana verjetnost poplav v zismkem času in suše v poletnem.