Če ne bo novih vladnih pogajalskih izhodišč, bodo zdravniki od 6. marca spet stavkali

Fides znova grozi s stavko. (Foto: Aljoša Kravanja)

Glavni odbor zdravniškega sindikata Fides se je sestal s premierjem Mirom Cerarjem in ministroma za zdravje in javno upravo, Milojko Kolar Celarc ter Borisom Koprivnikarjem. Fides pričakuje v začetku prihodnjega tedna nova vladna pogajalska izhodišča, sicer bodo s 6. marcem ponovno stavkali, je povedal predsednik sindikata Konrad Kuštrin.

Kuštrin je v izjavi za medije po seji glavnega odbora sindikata pojasnil, da bodo v primeru ponovne stavke prvi teden v marcu zdravniki stavkali v ponedeljek, v drugem tednu dva dneva - četrtek in petek, nato pa bodo stopnjevali izvajanje stavke do polnega tedna.

Splošna stavka zdravnikov in zobozdravnikov, kot so sporočili iz Fidesa, bo od 6. marca od 7. ure do 7. marca do 7. ure, od 16. marca od 7. ure do 18. marca do 7. ure, nato od 22. marca od 7. ure do 25. marca do 7. ure, nato pa od 28. marca od 7. ure do preklica.

Ostale dneve bodo zdravniki stavkali tako, da bodo v okviru ure priprave na delo na zborih razpravljali o poteku stavke in dosežkih na pogajanjih o rešitvi stavkovnih zahtev.

Stavko bodo izvajali v ostri obliki, kar pomeni, da bodo opravljali le tiste storitve, ki so jih dolžni v času izvajanja stavke, to je obravnava vseh nujnih primerov, mladoletnih, starejših od 65. let, nosečnic in bolnikov z rakom.

Premier pa jim je danes v pogovoru izrazil pripravljenost, da se v prihodnjem tednu dogovorijo in "pridemo toliko blizu, da do stavke ne bi prišlo", je povedal Kuštrin. Nova pogajalska izhodišča vlade tako pričakuje v ponedeljek ali torek.