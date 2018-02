Če zebe vas, zebe tudi njih: zagotovite jim zavetje, kalorično hrano in pazite na znake podhladitve

Tudi živali zebe pozimi. (Foto: Thinkstock)

Temperature so v zadnjih dneh znova padle pod ledišče, v drugi polovici tedna pa prihaja celo pravi polarni mraz, ko se bo živo srebro marsikje spustilo tudi na -20 stopinj Celzija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da lahko mraz škodljivo vpliva na zdravje ljudi, pred mrazom pa se dobro zaščitite. Zelo nizke temperature pa nenazadnje ogrožajo tudi živali.

"Mraz je še posebej nevaren za manjše pse in tiste s krajšo dlako," opozorila ameriške veterinarke Ashley Levinson povzema USA Today. Podobnega mnenja je tudi veterinar Primož Šušterič iz veterinarske ambulante Primavet: "Krajšo in redkejšo dlako kot ima pes, bolj je namreč izpostavljen ekstremnim temperaturam."

Mačka lahko v dolgotrajnem iskanju toplega zavetja odtava daleč od doma, ali se izgubi. Vkolikor živali dalj časa ne najdete, obstaja možnost, da se je kam prezebla zatekla in ji že grozi podhladitev.

Zagotovite jim toplo in varno zavetje

Veterinarji zato opozarjajo, da je živali pozimi treba zagotoviti toplo in varno zavetje. Če se le da, jim omogočite vstop v notranje prostore, temperature, kjer imajo prostor za počitek, pa naj bodo na ravni sobnih. Po nasvetih Levinsonove se glede primernih temperatur ravnamo po lastnih občutkih: "Če zebe vas, je najverjetneje prehladno tudi zanje,“ ponazarja veterinarka.

Če žival biva zunaj, pa je zelo pomembno da ima na voljo prostor, kjer so temperature vsaj nekoliko višje. "Pasjak naj bo dovolj velik, po možnosti dvignjen od golih tal in toplotno izoliran," ponazarja Šušterič. Vhod naj bo po možnosti zaščiten pred vetrom, v notranjosti pa naj ima toplo in mehko ležišče. Po besedah Šušteriča lahko psu za ležišče pripravite seno, ki je toplo in se hitro suši.

Zavetje je izredno pomembno tudi za mačke. Če se le da, ob izjemno nizkih temperaturah, mačko zadržite v notranjih prostorih. "V kolikor pa kljub temu na vsak način želijo ven, tudi njim zunaj pripravite zavetje, kamor se bodo lahko umaknile,“ poudarja Levinsonova.

Živali – podobno kot poleti – nikar ne puščajte dalj časa zaprtih v vozilih. Avtomobil ob izjemno nizkih temperaturah namreč deluje kot hladilnik, žival, ki je dalj časa ujeta, pa se lahko nevarno podhladi in pogine.

Bodite pozorni na znake podhladitve: tresenje, otopelost, modra sluznica

Pomembno je tudi, da opazujete njihovo vedenje – "če je žival zunaj in nakazuje, da želi vstopiti nazaj v hišo in se pogreti, ji to dovolite,“ poudarjajo veterinarji. Če je žival dalj časa izpostavljena mrazu, pa se lahko pojavi tako imenovana hipotermija oziroma podhladitev, ko organizem oddaja več toplote, kot jo proizvede, telesna temperatura pa pade pod normalno raven. "Simptomi podhladitve se pri psih in mačkah kažejo kot otopelost, nedejavnost oziroma otrplost in nezainteresiranost za hrano. Zvijejo se v klobčič, pri psih se kot regulatorni mehanizem lahko pojavi tudi tresenje. V končnih fazah se sluznica obarva modro,“ ponazarja Šušterič.

Mrazu so najbolj izpostavljeni uhlji, rep in tačke. Na ozebline nakazuje bleda in siva koža, v zadnjih fazah pa se žival opoteka, izgubi zavest in sunkovito diha, še navaja strokovnjak.

Več obrokov in kalorično bogatejša hrana

Dodatno zaščito hišnim ljubljenčkom pozimi pa omogoča tudi prehrana, pa poudarja Steve Shatkin, predsednik upravnega odbora Društva za zaščito živali (NJ Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Tekočine proti zmrzovanju – denimo antifriz – so za pse in mačke izjemno strupene. Pogosto so sladkega okusa in jih živali brez premišljanja zaužijejo. V kolikor obstaja možnost, da je žival prišla v stik z nevarno snovjo, nemudoma poiščite pomoč pri veterinarju.

"Živali ob izredno nizkih temperaturah namreč potrebujejo kalorično bogatejšo hrano," pravi Shatkin. Z njim se strinja tudi Šušterič, ki predlaga, da jim pozimi postrežemo hrano z več vitamini in minerali, obrokov pa je lahko več kot sicer.

Dodatne obroke zagotovite tudi mačkam. "Čeprav so morda navajene, da si hrano ulovijo same, pa jim vseeno postrezite že pripravljeno hrane iz konzerv oziroma brikete. Zna se namreč zgoditi, da je lahko njihov ulov pozimi slabši, mačka pa bi tako lahko po več dni ostala lačna," svari Levinsonova.

Sol lahko poškoduje blazinice, zato jih po vsakem sprehodu očistite in preglejte. (Foto: Thinkstock)

Plašči in zaščita za tačke, frizer odpade

Manjše pse in takšne z zelo kratko dlako lahko pozimi pred mrazom zaščitimo tudi s plašči, svetujejo strokovnjaki. Pozimi se poskušajte izogibati striženju dlake, na kar je morda smiselno pomisliti že jeseni in pustiti, da dlaka živali do zime zraste. Daljša namreč deluje kot dodatni izolator. Lastniki naj v zimskem času žival prav tako manj pogosto kopajo. S tem s kože odstranijo olja, ki žival sicer ščitijo pred mrazom.

Dodatno neprijetnost živalim predstavljata tudi sol za posipanje. "Ko se vrnete s sprehoda, živali dobro obrišite šape. Posebej pomembno je, da odstranite vso sol, saj je ta – v kolikor jo poližejo – zanje strupena," pripoveduje Šušterič. Blazinice jim prav tako temeljito preglejte, možno je namreč, da si jih na ostrem ledu tudi porežejo. Dodatno jim jih lahko oskrbite z vazelinom. Na tržišču najdemo tudi posebni čevlji, ki nudijo dodatno zaščito.

Ravno tako kot ljudem, živalim na ledu drsi. Če se le da, na sprehodih ne stopajte po zamrznjenih površinah; v kolikor žival pade, pa bodite pozorni na njeno gibanje. Če se poškoduje, ali morda opazite šepanje, nemudoma obiščite veterinarja.