Čebašek Travnikova na skupščino s pravnim mnenjem glede vprašljivosti glasovanja o zaupnici

Delegati skupščine Zdravniške zbornice Slovenije so pred današnjo izredno sejo skupščine, na kateri naj bi odločali o zaupnici predsednici zbornice Zdenki Čebašek Travnik, prejeli pravno mnenje, v katerem pod vprašaj postavlja legitimnost današnjega glasovanja o zaupnici.

V pravnem mnenju odvetnika Dina Bauka je zapisano, da statut zbornice sploh ne predvideva instituta glasovanja o zaupnici. Navaja tudi, da je bila Čebašek Travnikova za predsednico zbornice izvoljena na splošnih in neposrednih volitvah, na katerih so lahko sodelovali vsi člani zbornice.

"Glasovanje o zaupnici Čebašek Travnikovi s strani poslancev skupščine zbornice ne bi bilo glasovanje o nečem, česar statut ne predvideva, pač pa bi v tem kontekstu morebitno izglasovana nezaupnica s strani relativne večina v skupščini pomenila na eni strani oporekanje volilne pravice večini vseh članov zbornice," je zapisal pooblaščenec predsednice zbornice.

Pobudo za glasovanje o zaupnici Čebašek-Travnikovi so podali štirje regijski odbori zbornice. (Foto: POP TV)

A predsednik skupščine Marko Bitenc ne razume, zakaj ne bi mogli člani skupščine glasovati o zaupnici predsednici. "Poslanci lahko v skladu s statutom in poslovnikom glasujemo o čemer koli. Nikjer ni prepovedano, da o tem ne bi glasovali," je dejal pred sejo. Ob tem je sicer priznal, da še ni prebral pravnega mnenja. Od današnje seje skupščine pričakuje, da bodo imeli dostojno, argumentirano razpravo, ki bo zbornico pripeljala iz mrtvega teka. "To je odraz demokracije. Vsi poslanci bodo lahko razpravljali, na koncu bomo glasovali o zaupnici in mislim, da bo to dobra popotnica za naprej," je še dejal.

Če bo Čebašek Travnikovi izglasovana nezaupnica, bo predsednica s tem seznanjena in se bo odločila, kako naprej, je še dejal Bitenc in poudaril, da to ne pomeni njene razrešitve.

Pobudo za glasovanje o zaupnici Čebašek Travnikovi so podali štirje regijski odbori zbornice. Vzrok za nezadovoljstvo dela zdravništva je dogajanje glede višine plače nove predsednice. A Čebašek Travnikova meni, da gre za pritiske elit, ki jo želijo umakniti. Seja skupščine je zaprta za javnost.