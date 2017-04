Čebelarje skrbi pozeba

Najnižje temperature so se v zatišnih legah spustile do šest stopinj pod ledišče. Tudi zjutraj ponekod temperature še vztrajajo pod lediščem.

Najhladneje je bilo na Notranjskem, kjer so se temperature spustile od -4 do -8 stopinj Celzija – toliko so namerili na Blokah. Na območju Pomurja, Štajerske in Koroške so temperature padle do -5 stopinj Celzija. V Ljubljanski kotlini so se temperature gibale od -1 do -4 stopinje Celzija, nam je pojasnil dežurni meteorolog Agencije za okolje (Arso) Luka Ravnik.

Čebelarji zaskrbljeni

Pozeba najbolj skrbi čebelarje. Kot je v četrtek pojasnil predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, je na pozebo najbolj občutljiva akacija, ki predstavlja tretjino slovenskega medu. "Glede na napovedi se nam obeta, da bo tako kot lansko leto bera akacije nična," je dejal. To bi po njegovih besedah prizadelo zlasti čebelarje na Primorskem, v Pomurju in delno Obsotelju, ki imajo akacijo za osnovno in glavno pašo.

Direktor krškega Evrosada Boštjan Kozole o posledicah napovedane pozebe za sadjarje ni želel vnaprej ugibati, je pa omenil, da pozeba po njihovih ocenah ne bi smela biti tako huda kot lanska.

Primorski zelenjadarji večjih nevšečnosti ne pričakujejo. Paradižnik, ki je med najbolj občutljivimi na temperaturna nihanja, se namreč na južnem Primorskem sadi konec aprila in v začetku maja, ko naj bi se temperature že normalizirale, je povedala Jana Bolčič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Na Goriškem pa so zdaj na prostem kvečjemu kapusnice, pri katerih pa ne bi smelo biti večjih težav.

Težave zaradi vetra

Pomurski policisti poročajo, da so imeli v četrtek veliko dela s poškodbami vozil in cestne signalizacije zaradi močnega vetra.

Veter se je nato čez noč umiril. "Veter se je umaknil, ko se je ciklonsko območje umaknilo naprej proti vzhodu in nismo več v tem območju med anticiklonom in ciklonom, ki nam je prinašal ta hladen zrak s severa in močan veter," pravi Ravnik. Še vedno sicer lahko ponekod občasno zapiha.

Sonce nas bo nekoliko ogrelo, vikend bo kisel

Danes bo povečini pretežno jasno, na vzhodu bo lahko občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15 stopinj Celzija, piše na Arso.

"V soboto zjutraj ne bo takšnega mraza, kaže da bo kar nekaj stopinj topleje. Še vedno pa je lahko zjutraj ponekod kakšno stopinjo pod ničlo," pravijo na Arso.

Jutri bo sprva precej jasno s hladnim jutrom, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija.

V nedeljo zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije prehodno rahlo deževalo. Čez dan bo spremenljivo oblačno, nastale bodo še posamezne plohe. V ponedeljek kaže, da bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.