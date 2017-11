Cekuta iz Sarajeva sporoča: Tu se odlično počutim, na novo sem prerojen. V Slovenijo se ne bom vrnil

S precejšnjo gotovostjo lahko trdimo, da je slikar Jure Cekuta pobegnil v Bosno in Hercegovino in se tako izmuznil slovenskim organom pregona.

V posebnem pogovoru za 24ur, ki so ga posneli naši bosanski kolegi, je pozno popoldne sredi Sarajeva povedal, da se v Slovenijo ne bo vrnil. Pravi, da je v BiH na novo zaživel in da mu pri okrevanju zaradi sladkorne bolezni, ki jo preboleva, pomaga prav umetnost.

Cekuta je s hitro prošnjo za azil tudi mojstrsko prehitel slovenske sodne organe. Bosanci ga, dokler ne razrešijo njegove prošnje, kar pa lahko traja leta, namreč ne bodo izročili Sloveniji, četudi bi ta to zahtevala.

Slikar je v svojem sarajevskem ateljeju povedal: "Slovenija je preteklost. Vrhovno sodišče mora prepoznati, da sem nedolžen. Če bi šel pozneje še na ustavno sodišče ali na Evropsko sodišče za človekove pravice, bi bila to sramota, ne le za Slovenijo, ampak za celo Jugoslavijo."

V Slovenijo se Cekuta tako ne bo vrnil, ker da mu Bosna zelo ustreza in ga zdravi. Tam doživlja novo ustvarjalno pomlad.

"Tako kot se počutim tu ..., takšna dela, kot sem tu ustvaril, jih nisem še nikdar v življenju. To je zaradi vas, hvala vam," se je Cekuta v BiH zahvalil številnim umetnikom, s katerimi tam sodeluje.

Jure Cekuta se v BiH odlično počuti. (Foto: POP TV)

Kaj pa izjave ministra Klemenčiča?

"Včeraj sem na slovenski televiziji videl, da je minister za pravosodje, Goran Klemenčič, izjavil, da Cekuta ni v nobenem prekršku in da se lahko svobodno giblje po celem svetu," je dejal Cekuta in dodal, da je afera Patria umetno zrežirana. "Vsi so osvobojeni, nihče ni kriv, razen slikarja Cekute."

Slikar je še dodal, da je občutljiva oseba, ki je le postranska škoda politike, hkrati pa verjame, da ga bo Bosna sprejela, saj je kot prijatelj Janeza Drnovška podaril 10 slik v vrednosti 200.000 evrov za bosanske vojne begunce. "Jaz sem občutljiva oseba, zato me bolijo te neresnice. To so neresnice na nivoju politike, ki me želi kot grešnega kozla uporabiti za svoje politične igrice."

Cekuta dodaja, da je slikanje zdaj terapija, s katero se zdravi. V BiH sodeluje z likovno akademijo in nekaterimi umetniki.

Na naslovu v Sarajevu, kjer je Cekuta uradno prijavljen in na katerem naj bi

živel s prijateljico, ga je včeraj zjutraj iskal naš bosanski kolega Avdo Avdić, a slikarja tam ni bilo. Niti ga niso našli na drugi lokaciji, kjer naj bi živel.

Ga je torej sploh kdo videl? Sosedje pritrjujejo, a o njem ne vedo povedati prav veliko. Nam je pa njegov bosanski odvetnik sporočil, da si želi Cekuta preostanek svojega življenja preživeti v Sarajevu in da bo imel konec meseca tam tudi razstavo, posvečeno svetovnemu miru.

Slikar je odšel v Sarajevo, kjer v miru ustvarja. (Foto: Kanal A)

Sodišče še ne ve točno, kaj bi

Višje sodišče v Ljubljani medtem še ni odločilo o pritožbi slikarja Cekute na odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katero mu je to zavrnilo odlog prestajanja zaporne kazni. Še prej mora namreč razčistiti dilemo, ali je njegova kazen že izvršljiva, so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Cekuta je bil namreč v zadevi Patria II obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora, ker naj bi upokojenega brigadirja Petra Zupana, ki je bil takrat zaposlen na ministrstvu za obrambo, napeljal, da mu je predajal zaupne dokumente o zadevi Patria. Cekuta bi se moral na prestajanje kazni zglasiti poleti, a je pred tem podal predlog za odlog prestajanja kazni iz zdravstvenih razlogov.

Okrožno sodišče je predlog po pridobitvi mnenja zdravniške komisije ministrstva za zdravje 15. septembra zavrnilo, na odločitev pa se je Cekuta pritožil na višje sodišče. Slednje je okrožno sodišče konec septembra obvestilo, da je bil v zadevi podan dvom v izvršljivost sodbe, zato mora pred tem odločiti še o tem.

Cekuta je namreč na sodišče podal tudi pritožbo zoper odločitev višjega sodišča, s katero je to zavrnilo njegovo pritožbo na obsodilno sodbo okrožnega sodišča. Podrobnosti pritožbe niso znane, a gre predvidevati, da so v njej navedeni podobni pomisleki, kot jih je v pritožbi na isto odločitev navedel soobsojeni v zadevi Peter Zupan. Kot je pred časom povedal Zupanov zagovornik Janez Hočevar, je namreč višje sodišče pri odločanju o pritožbi razpisalo obravnavo, na kateri je izvajalo nekatere nove dokaze, zato so prepričani, da mora obstajati možnost pritožbe na odločitev višjega sodišča in da tako torej sodba še ni pravnomočna.

Okrožno sodišče je do zdaj obe pritožbi, s katerima Cekuta in Zupan (ta zaporno kazen medtem že prestaja) spodbijata pravnomočnost odločitve višjega sodišča, že zavrnilo, trenutno pa o njih odloča višje sodišče. Ko bo odločilo, bo lahko, kot rečeno, odločalo tudi o tem, ali je Cekutov predlog za odlog prestajanja kazni utemeljen.

Cekuta naj bi se trenutno nahajal v BiH, kjer naj bi zaprosil za azil. Tega pristojni organi v BiH do zdaj niso ne potrdili ne zanikali. So se pa nekateri spraševali, zakaj Slovenija za njim ni izdala mednarodne tiralice.

Na okrožnem sodišču v zvezi s tem odgovarjajo, da zakon o izvrševanju kazenskih sankcij obsojenim ne preprečuje potovanja ali prehoda državne meje pred nastopom kazni. "Zaenkrat tudi ni okoliščin, ki bi izkazovale, da gre za pobeg, zaradi katerega bi sodišče po zakonu razpisalo potrebne ukrepe. Prav tako odločitev glede odloga nastopa kazni zapora zaradi pritožbe še ni pravnomočna," so zapisali.