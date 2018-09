Cekuta ne bo pomiloščen.

Predsednik republike Borut Pahor je upošteval mnenje komisije za pomilostitve in zavrnil prošnjo za pomilostitev Jureta Cekute , ki je bil v zadevi Patria II obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora, poročata Delo in Slovenske novice.

Kot so za STA v začetku septembra pojasnili v predsednikovem uradu, je komisija za pomilostitve soglasno sprejela mnenje, da se prošnji za pomilostitev ne ugodi. S tem so v celoti sledili tudi mnenjem vseh ostalih institucij, ki sodelujejo v postopku; državnega tožilstva, pristojnega sodišča in ministra za pravosodje, ki so prav tako sprejeli mnenje, da se prošnji ne ugodi.

Čeprav je predsednik pri odločitvi popolnoma samostojen, je mogoče pričakovati, da bo sledil mnenju komisije, so takrat navedli v predsednikovem uradu.

Cekuta na Dobu

Cekuti je Višje sodišče v Ljubljani zavrnilo pritožbo na poziv k prestajanju zaporne kazni. S tem so bila pravna sredstva izčrpana in je moral v zapor praktično takoj, ko je prevzel poziv.

Okrožno sodišče v Ljubljani je poziv na prestajanje zaporne kazni za Cekuto izdalo po tistem, ko je zavrnilo vse njegove pritožbe in pritrdilo mnenju zdravniške komisije, da je dovolj zdrav za prestajanje kazni v zaporu. Njegova obramba se je pritožila na višje sodišče, ki pa je njegovo pritožbo zavrnilo.

Cekutin odvetnik Janko Jerman je sicer izpostavljal, da ima Cekuta hudo sladkorno bolezen in težave s srcem. Prepričan je, da mu na Dobu ne morejo v vsakem trenutku zagotoviti primerne zdravstvene oskrbe. Zdravniška komisija, ki je odločala o njegovem primeru, pa meni, da mu na Dobu lahko zagotovijo ustrezno zdravstveno oskrbo, tudi če bi potreboval pogoste zdravstvene obravnave.

Cekuta je bil obsojen, ker naj bi Petra Zupana z obrambnega ministrstva napeljal, da mu je predal zaupne dokumente v zvezi z zadevo Patria. Obsojen je bil tudi Zupan, ki pa je medtem kazen že prestal.