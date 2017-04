Cene nepremičnin rastejo, zaloge novogradenj praktično že pošle

Geodetska uprava RS (Gurs) je na spletnih straneh objavila redno letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016. Kot so zapisali v poročilu, se je na slovenskem nepremičninskem trgu v letu 2016, predvsem na račun rasti števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami in zemljišči za gradnjo, nadaljevala rast prometa, ki se je začela z intenzivno oživitvijo trga leta 2014.

Leta 2014 so cene nepremičnin dosegle dno, lani pa so spet začele rasti. (Foto: Thinkstock)

Potem, ko so cene stanovanjskih nepremičnin v letu 2015 dosegle dno, so se lani zvišale toliko, da lahko govorimo o obratu cen na slovenskem stanovanjskem trgu, še ugotavljajo v poročilu.

Več povpraševanja po nepremičninah



Kot navajajo na Gursu, ugodne gospodarske okoliščine in klima še naprej vzpodbujajo rast povpraševanja po nepremičninah. Glavni dejavniki, ki vplivajo na rast povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah so nizke obrestne mere in sicer skromna rast obsega stanovanjskih posojil, ki traja že tri leta, povečanje zaposlenosti in rast mase plač ter znižanje cen stanovanj v času krize. Nizke obrestne mere poleg zadolževanja za nakup ali lastno gradnjo nepremičnin vzpodbujajo tudi naložbe v nepremičnine, kot alternativo varčevanju ali bolj rizičnim naložbam.

Zaloge novogradenj so pošle, v pričakovanju novega investicijskega cikla



Zaloge prvič vseljivih stanovanj iz obdobja krize so več ali manj pošle oziroma ne morejo več zadovoljiti naraščajočega povpraševanja po novih stanovanjih, še navajajo. Večjih novogradenj za trg tako rekoč ni. Glede na pomanjkanje novih stanovanj je kmalu pričakovati začetek novega investicijskega cikla in prebujanje gradbene dejavnosti. V prid temu govori tudi vse večji interes potencialnih investitorjev za gradnjo novih stanovanjskih enot za trg in opazno povečanje števila prodanih zemljišč za gradnjo stavb, še ugotavljajo.