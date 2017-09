Cepič napovedal pritožbo zoper zavrnitev predsedniške kandidature

Aleš I Cepič, čigar kandidaturo je Državna volilna komisija (DVK) zaradi prenizkega števila podpisov zavrnila, je napovedal pritožbo na to odločbo na vrhovno sodišče. Kot je navedel v pismu, ki ga je naslovil tudi na predsedniške kandidate in medije, je ta že pripravljena in "se bo vložila v skladu s podukom v izreku odločbe".

Pritožba se po njegovih navedbah nanaša na vsebino iz dopisa predsedniku DVK Antonu Gašperju Frantarju z dne 23. septembra. V njem je od predsednika DVK zahteval sklep o predčasni prekinitvi volilnih opravil.

Pri tem se je skliceval na domnevno kršenje načela pravičnosti, saj meni, da nestrankarski kandidati niso dobili možnosti za ustrezne pravočasne priprave za volilna opravila. Prav tako je bilo po njegovem mnenju kršeno načelo enakih možnosti, saj se večina nestrankarskih kandidatov v obdobju od 11. avgusta, ko je bil izdan odlok o razpisu volitev, do 23. septembra v medijih ni pojavljala.

Kot smo poročali, so člani DVK v četrtek zavrnili kandidaturo Cepiča, saj ji je priložil le 57 obrazcev podpore, medtem ko bi jih potreboval 5000. Kljub očitnemu neizpolnjevanju pogojev ima Cepič v 48 urah od vročitve odločbe še možnost pritožbe na vrhovno sodišče. Če bo uresničil napoved o pritožbi, bo imelo vrhovno sodišče 48 ur časa, da o njej odloči.

Ravno zaradi možnosti pritožbe na vrhovno sodišče DVK še ni izvedel žreba o vrstnem redu kandidatov na glasovnicah, ki je bil predviden za petek.

DVK je sicer potrdil kandidature devetih kandidatov, in sicer aktualnega predsednika Boruta Pahorja, predsednice NSi Ljudmile Novak, kamniškega župana Marjana Šarca, ministrice za izobraževanje Maje Makovec Brenčič, evropske poslanke Romane Tomc, upokojenke Angelce Likovič, koprskega župana Borisa Popoviča, samostojne podjetnice Suzane Lare Krause in predsednika Zedinjene Slovenije Andreja Šiška.