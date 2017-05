Čeprav naj bi bil zakon o vrednotenju nepremičnin izjemno pomemben, zanj ni politične volje

Podobno kot zakona o davku na nepremičnine tudi zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v tem mandatu ne bo. Kot je po današnjem koalicijskem vrhu pred sejo vlade povedala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer, je koalicija zakon tehnično uskladila, a političnega soglasja DeSUS in SD za nadaljevanje postopka ni.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin je po njenih besedah eden od izjemno pomembnih zakonov, ki ga država potrebuje, gre pa za vsebino, ki potrebuje enotno koalicijsko podporo. "A ker od DeSUS in SD te podpore nismo mogli dobiti, smo se odločili, da z obravnavo ne moremo nadaljevati," je pojasnila Kustec Lipicerjeva in izpostavila, da gre za politično odločitev.

Strinja se, da je ta vsebina del zavez v koalicijskem sporazumu, na kar je SMC danes partnerici ponovno opozorila.

"Obžalujem današnjo odločitev koalicije, a če zakon nima politične podpore, ga ne moremo pospremiti na parlamentarno pot," je na novinarski konferenci po seji vlade dejala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman.

Dodala je, da odločitev obžaluje predvsem zato, ker niso prevladali strokovni argumenti. Rešitev bi prinesla več pravic lastnikom in uredila pravičnejše vrednotenje, s pomočjo zakona bi pospešili urejanje podatkov, ki so podlaga za vrednotenje, in bi tudi odpravili ugotovljeno neskladnost z odločbo ustavnega sodišča, je dejala.

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je v sredo ob izjavi, da zakona o davku na nepremičnine še ne bo, izpostavila pričakovanje, da bo vlada še ta mesec v DZ poslala predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Zakon je sicer pripravljen ter medresorsko in strokovno usklajen.

Po nekaterih informacijah je še zjutraj kazalo, da utegne zakon vendarle priti na današnjo sejo vlade, a se je očitno zataknilo. Za takšne občutljive vsebine je sicer v zadnjem letu mandata vlade, ko prihaja v ospredje politična matematika, vse težje pričakovati soglasje.

Tako je za koalicijo eden trših orehov tudi oblikovanje demografskega sklada, ki je del koalicijskega sporazuma. Če bi se pri sprejemanju zakona zapletlo, to lahko zaostri odnose v koaliciji, je pred dnevi opozoril prvak DeSUS Karl Erjavec. Tudi vodja poslancev SD Matjaž Han je danes ocenil, da je demografski sklad eden najpomembnejših projektov v tem mandatu.

Zakona o vrednotenju nepremičnin ne bo. (Foto: Thinkstock)

Zakon je delovna skupina obravnavala v torek, zdaj naj bi ga še koalicijski vrh. Posvetili se mu bodo prihodnji teden, saj je bil predsednik SD Dejan Židan danes odsoten, pa tudi Erjavec je moral koalicijski sestanek predčasno zapustiti, so pojasnili koalicijski partnerji. Je pa ministrica za finance po besedah Kustec Lipicerjeve podala grobe ocene in vsebine, ki ostajajo odprte.

Nekoliko manj optimistično kot v torek njegov poslanski kolega Uroš Prikl pa je vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša danes ocenil, da niso ravno "tako blizu, kot se mogoče sliši". Po njegovih besedah so še odprte zadeve in stališča DeSUS drugačna kot stališča SMC.

Težava je, kako se bo demografski sklad polnil, zapleta pa se tudi glede tega, kdo naj s skladom upravlja, je pojasnil Jurša. V DeSUS imajo po njegovih besedah interes, da je to samostojni in neodvisni sklad, v SMC pa da imajo drugačne poglede.

Kustec Lipicerjeva je danes dejala, da mora priti do kompromisa, s katerim bo zadovoljna vsa koalicija.

Vraničar Ermanova je danes koaliciji predstavila tudi temeljne informacije glede ožjega izbora kandidatov za nadzornike Slovenskega državnega holdinga (SDH), a o imenih še niso govorili. Han pričakuje, da bodo znana prihodnji teden.

Jurša pa je dejal, da o enem imenu verjetno ni vprašanj, to je o Igorju Kržanu, ki ga je v nadzorni svet SDH nedavno imenovalo sodišče. Vse drugo pa se morajo še dogovarjati, je povedal Jurša.

Kustec Lipicerjeva je povedala, da v poslanski skupini SMC pričakujejo informacije v zvezi s kandidati.