Cerar na obisk v Piran in Metliko, Slovenija bo v Zagreb odposlala tudi diplomatsko noto

Predsednik vlade Miro Cerar bo danes obiskal Piran in Metliko, kjer se bo v zvezi z odločbo arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško srečal s predstavniki lokalnih oblasti in prebivalci.

Konec minulega tedna je premier že obiskal Razkrižje, Hotizo in Mirišče, v Ljubljani pa se je sestal s predstavniki občin Lendava, Metlika in Razkrižje ter načelniki upravnih enot Lendava, Metlika, Piran in Ljutomer.

Vlada je po srečanju z župani obmejnih občin in načelniki upravnih enot zagotovila, da bo prebivalcem ob meji, ki jih arbitražna razsodba neposredno zadeva, namenila posebno skrb. Cerar se je zavezal, da bo vlada storila vse, da bodo lahko ljudje, ki so ostali zunaj Slovenije, živeli normalno, navsezadnje tudi s selitvijo v domovino, ter da bodo imeli prizadeti prebivalci vse možnosti, da svoje težave, pripombe in predloge predstavijo predstavnikom države.

V soboto so hrvaški ribiči dvakrat zapluli v območje nadzora slovenske policije in ga po opozorilu tudi zapustili. (Foto: POP TV)

Diplomatska nota Hrvaški zaradi incidentov v Piranskem zalivu

Zaradi zadnjih incidentov v Piranskem zalivu bo Slovenija danes v Zagreb poslala diplomatsko noto. Kot so zapisali na slovenski policiji, so hrvaški ribiči v soboto dvakrat – drugič v spremstvu hrvaške policije – zapluli v območje nadzora slovenske policije in ga po opozorilu tudi zapustili.

Prvo ribiško plovilo je na območje nadzora slovenske policije vplulo v soboto dopoldne in pričelo z ribolovom. Slovenska policija je ribiča opozorila, da izvaja ribolov v delu morja, ki je slovensko ozemlje. Takoj zatem sta na kraj prišli dve plovili hrvaške policije. "Posadka slovenske policije je opozorila posadki hrvaške policije, da se nahajata v območju nadzora slovenske policije. Plovili hrvaške policije in hrvaška ribiška ladja so nato zapustili območje in odpluli v smeri Savudrije," so zapisali. Drug incident se je zgodil popoldne, ko je na območje slovenskega nadzora vplulo drugo ribiško plovilo in pričelo z ribolovom. Istočasno sta za njim pripluli tudi plovili hrvaške policije. "Posadka slovenske policije je opozorila posadki hrvaške policije in ribiško plovilo, da se nahajajo v območju nadzora slovenske policije. Vsa plovila so nato zapustila to območje in odplula v smeri Savudrije."

Hrvaško notranje ministrstvo pa je v soboto poročalo o treh incidentih. Kot so sporočili, so slovenski policijski čolni trikrat prešli sredinsko črto v Piranskem zalivu in tako kršili mejno črto. Dodali so, da so hrvaški policisti slovenske kolege v vseh treh primerih opozorili, da se nahajajo v hrvaških teritorialnih vodah in da so se nato vrnili v slovenske vode.

"Mislim, da to kaže, da je hrvaška stran zelo živčna in nervozna," je za oddajo 24UR povedal zunanji minister Karl Erjavec in dodal, da incidente obžaluje. Napovedal je, da bodo danes popoldne poslali diplomatsko noto Hrvaški. "V torek bo Hrvaška uradno seznanjena s to diplomatsko noto." Menil je tudi, da bi potrebovali skupno komisijo, ki bo obravnavala vse, ki so po arbitraži ostali na slovenski ali hrvaški strani.

Večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji. (Foto: 24ur.com)

Kot je znano, je arbitražno sodišče prejšnji četrtek objavilo odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju. Presodilo je, da večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo je tudi 2,5 navtične milje široko stično območje Slovenije z odprtim morjem.

Kot je v ustni predstavitvi sodbe v Haagu dejal predsednik sodišča Gilbert Guillaume, Sloveniji pripada Piranski zaliv od ustja Dragonje oz. sredine kanala Sv. Odorika do točke 45° 30' 41,7'' severne zemljepisne širine in 13° 31' 25,7'' vzhodne zemljepisne dolžine oz. na treh četrtinah razdalje med Rtom Savudrija in piranskim Rtom Madona.