Cerar in Erjavec dobila podporo v državnem zboru glede arbitraže

Odbor DZ za zunanjo politiko (OZP), ki je zasedal za zaprtimi vrati, je po besedah premierja Mira Cerarja soglasno podprl sklepe, "ki v celoti potrjujejo, da sta delovanje in usmeritev vlade v zvezi z implementacijo arbitražnega sporazuma pravilna in da gredo v pravo smer". "Sklepi vlado zavezujejo, da s to aktivnostjo nadaljuje," je povedal Cerar.

Vlada je sicer po Cerarjevih navedbah prejela tudi pooblastilo, da nadaljuje dialog s Hrvaško glede implementacije arbitražne odločbe. V tem okviru bo vlada nadaljevala aktivnosti, je napovedal Cerar.

Predsednik odbora Jožef Horvat (NSi) je predstavil sklepe odbora. Odbor je potrdil, da je razsodba arbitražnega sodišča mednarodnopravno zavezujoča, v enaki meri za Slovenijo in za Hrvaško. Odbor priporoča vladi, da se pri izvršitvi razsodbe še naprej zavzema za dosledno spoštovanje mednarodnega prava in prava EU.

Odbor je tudi ugotovil, da hrvaško zavračanje razsodbe arbitražnega sodišča ter hkratno ponujanje bilateralnega dogovora ni verodostojno, saj sta državi takšen bilateralni sporazum, in sicer sporazum Drnovšek-Račan, že dosegli, a je Hrvaška od njega enostransko odstopila.

OZP je vladi še priporočil, da si pri izvršitvi razsodbe še naprej prizadeva za nadaljnji dialog s Hrvaško, obenem pa od vlade pričakuje, da ga o poteku dialoga in procesu izvrševanja razsodbe sodišča redno obvešča, je pojasnil Horvat.

Horvat je po seji odbora, ki je potekala skoraj šest ur, pojasnil, da so imeli konstruktivno razpravo in da so oblikovali za vse sprejemljive sklepe.

Pred sejo je namreč opozicijska SDS predlagala več sklepov, ki naj bi jih sprejel odbor, ki pa so šli tudi v smer, da enostranska implementacija arbitražne odločbe, torej brez Hrvaške ni mogoča, po šestih mesecih pa bi se končale tudi obveznosti Slovenije iz arbitražnega sporazuma.

Prav tako je SDS predlagal sklep, da arbitražno sodišče ni določilo neposrednega stika slovenskih teritorialnih voda z mednarodnimi vodami oziroma odprtim morjem, s tem pa ni izpolnilo sklepa DZ iz leta 2013 in torej tudi ne svoje naloge.

Vlada bo v prihajajočih dneh in tednih po Cerarjevih zagotovilih pripravila vse zakonodajne predloge, ki jih bo predložila DZ v zvezi s procesom implementacije arbitražne odločbe. V tem sklopu bo tudi interventni zakon, ki bo na vladi zelo verjetno obravnavan in sprejet prihodnji teden, je še napovedal premier.

Cerar je sicer pozdravil "konstruktivno razpravo na odboru". Izrazil je prepričanje, da gredo na ta način "najbolje skupaj proti implementaciji oz. prizadevanjem za implementacijo sporazuma".

Zadovoljen z razpravo je bil tudi minister Erjavec. "Zopet se je pokazala enotnost slovenske parlamentarne politike, kar je zelo pomembno, ker Hrvaška ne želi sodelovati pri implementaciji arbitražne odločbe," je povedal minister.

"Razprava je bila zelo kvalitetna in zelo poglobljena. Mislim, da bi morali v okviru OZP večkrat imeti take razprave, tudi zato, da bi se lažje razumele posamezne poteze, ki jih delajo predsednik vlade, minister za zunanje zadeve," je še povedal Erjavec in današnjo sejo OZP označil za zelo pomembno.

Dodal je še, da so bili danes v začetku sicer predlagani "zelo različni sklepi, sedaj pa smo enotni, kakšen naj bo pristop do Hrvaške".

Horvat pa je pojasnil, da so imeli velik nabor predlogov sklepov, tako SDS kot odbora, ki so glavnem vključeni v sprejete sklepe. Vsi drugi sklepi so bili umaknjeni, je dodal.

V opozicijski SDS niso posebej komentirali končnih sklepov odbora. Predsednik SDS Janez Janša je na Twitterju še med sejo OZP zapisal, da stranke koalicije "polnijo puško, da Slovenijo spet ustrelijo v lastno koleno", po koncu seje pa je zapisal, da je "po dolgi seji puška vendarle ostala v omari".