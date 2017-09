Cerar in Plenković se bosta o arbitraži pogovarjala 27. septembra v Zagrebu

Predsednik slovenske vlade Miro Cerar se bo s Hrvaškim kolegom Andrejem Plankovičem sestal 27. septembra, je Cerar sporočil na Twitterju.

"S kolegom Plenkovićem sva se dogovorila, da se sestaneva 27. tega meseca v Zagrebu, kjer bova nadaljevala pogovor o meji med Slovenijo in Hrvaško, pri čemer bom seveda zastopal stališče, da mora biti to osrednja tema pogovora in se želim pogovarjati o implementaciji. To bo nadaljevanje dialoga in upam, da bomo šli v smeri, ki jo bomo zagovarjali. Prepustimo se času, da vidimo kam bo ta razprava pripeljala," je slovenskim novinarjem v New Yorku povedal Cerar.

Datum srečanja je na Twitterju potrdila tudi hrvaška vlada in dodala, da sta se premierja o tem dogovorila na sedežu ZN v New Yorku, kjer se udeležujeta splošne razprave svetovnih voditeljev na zasedanju 72. Generalne skupščine ZN.

Pred tem je Plenković novinarjem povedal, da je v nedeljo zvečer telefoniral Cerarju in mu čestital za "sijajen uspeh" slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu. "Dobila se bova danes ali jutri, da tudi sama prispevava k pripravi obiska v Zagrebu, ki naj bi se zgodil prihodnji teden," je napovedal in dodal, da pa sta se v New Yorku srečala, "da tudi sama prispevava k pripravi obiska v Zagrebu, ki naj bi se zgodil prihodnji teden."

Državi glede vprašanje meje še zmeraj na nasprotnih bregovih

Plenković je sicer ponovil stališče Hrvaške, da je vprašanje meje s Slovenijo potrebno reševati v dvostranskih pogajanjih na podlagi mednarodnega prava. Ljubljana to vztrajno zavrača in vztraja pri uresničitvi junija letos izrečene arbitražne sodbe o meji med državama.

Po Cerarjevih besedah je Slovenija pri prepričevanju Hrvaške, da bo spoštovala arbitražno odločbo o meji, pripravljena uporabiti vsa pravna in politična sredstva.

"Za nas je vprašanje implementacije arbitražne odločbe zelo pomembno in seveda ves čas aktivno nagovarjamo tudi druge premierje, predsednike držav in diplomate. Tudi sam sem zelo aktiven in danes sem bil posebej pozoren, ko je predsednik Donald Trump v svojem govoru pred Generalno skupščino posebej izpostavil pomen vladavine prava. Torej, da je potrebno spoštovati vladavino prava med državami in je pri tem celo omenil Južnokitajsko morje, kjer je šlo za arbitražo. Tako da je to zelo pomembno za našo stvar," je dejal premier.

Ameriški predsednik Trump je v svojem govoru zavrnil grožnje državni suverenosti od Ukrajine do Južnokitajskega morja in dejal: "Moramo podpreti spoštovanje prava, spoštovanje meja in spoštovanje kulture in mirnega dogovarjanja".

Arbitražno sodišče je julija lani v sporu glede omenjenega morja med Kitajsko in Filipini zavrnilo kitajske zahteve in odločilo v prid Filipinov, Peking pa je to odločitev enostavno zavrnil kot nično.

Cerar je o arbitražni sodbi o meji s Hrvaško sicer govoril tudi z drugimi sogovorniki.

Cerar se je v torek zvečer s spremljevalko Mojco Stropnik in drugimi voditelji odpravil na tradicionalen sprejem pri predsedniku ZDA in prvi dami Melanii Trump. Pred sprejemom je izrazil upanje, da bodo uspeli spregovoriti nekaj besed.

"Nekaj bo vljudnostnih, nekaj pa vsebinskih. Srečanje bom zagotovo izkoristil, da prenesem kakšno temeljno sporočilo ameriškemu predsedniku in povem njegovi gospe, naši Melanii, da smo ponosni nanjo," je dejal Cerar.

ZDA so sicer glede arbitražne odločbe doslej zagovarjale stališče, da gre za vprašanje Slovenije in Hrvaške, kar slednja razume kot podporo svojemu stališču. Cerar in slovenski predsednik Borut Pahor vztrajata, da se o kakšnih spremembah odločitve arbitražnega sodišča ne morejo začeti pogovarjati zaradi slabih izkušenj iz preteklosti.

Zunanji minister Karl Erjavec, ki je v torek pripotoval v New York, je bil doslej proti Cerarjevi poti v Zagreb, dokler ta ne sprejme odločitve arbitražnega sodišča.

Pahorju se vsak dialog zdi koristen

Sicer se tudi predsedniku Pahorju zdi reševanje vprašanja z dvostranskim sporazumom nesprejemljivo. "Že pristanek na to, da smo se pripravljeni pogovarjati o implementaciji sporazuma z novo dvostransko pogodbo, bi pomenil, da je pravna vrednost razsodbe bistveno oslabljena," je dejal.

Na vprašanje, kaj pričakuje od srečanja med Cerarjem in Plenkovićem, je Pahor poudaril, da se mu zdi vsak dialog koristen. (Foto: Miro Majcen)

To je Pahor danes ponovil tudi ob vložitvi predsedniške kandidature v Ljubljani. "Sodba arbitražnega sodišča je rezultat dvostranskih pogajanj med Slovenijo in Hrvaško. Slovenija je svoj del obveznosti iz tega sporazuma izpolnila, je umaknila blokado in Hrvaška je postala članica EU. Zdaj mora svojo obljubo izpolniti tudi Hrvaška. Argument, da je v tem času prišlo do prisluhov, ki so vnesli dvom v legitimnost odločanja, je zavrglo samo sodišče. Dejalo je, da je šlo za prekršek, a ne take narave, da bi ogrozil samo delo sodišča in izrek sodbe," je poudaril Pahor.

Na vprašanje, kaj pričakuje od srečanja med Cerarjem in Plenkovićem, je poudaril, da se mu zdi vsak dialog koristen. "Ne pričakujem, da bi lahko na tem srečanju odgovorila na vprašanja, ki zadevajo povsem različna mnenja glede uveljavitve sodbe arbitražnega sodišča. Vendar moram hkrati reči, da je za Slovenijo bistveno, da na koncu velja sodba arbitražnega sodišča. Na koncu vseh koncev bo tudi tako veljalo," je prepričan slovenski predsednik.

"Ne želim si, da bi minilo preveč časa in da bi bili priča nepotrebnim zaostrovanjem, ker to ne bo koristilo nikomur," je še dodal.