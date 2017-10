'Z represivnimi dejanji, uporabo sile in orožja ne moremo zanikati pravice do nacionalne samoodločbe. Sramota za Evropo'

Ob dogajanju v Kataloniji, kjer skušajo španske oblasti onemogočiti referendum o neodvisnosti, se je oglasil tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Kot je dejal za TV Slovenija, si želi le eno – da bi v Kataloniji "mirno, demokratično prišli do rešitve, kot si jo želijo ljudje".

Po njegovih besedah je sicer med Slovenci in Katalonci tradicionalna naklonjenost. "Mislim, da danes zelo, zelo veliko slovenskih src bije za katalonski narod. To moram reči, čeprav sem predsednik republike in se moram zavedati, da sem dolžan biti v svojih stališčih zadržan, ker bi lahko kdo tolmačil moje stališče kot vtikanje v notranje zadeve druge države. Prav je, da je uradna politika zadržana, a mislim, da je tudi prav, da Slovenci vemo, da smo do svoje neodvisnosti prišli s pravico do samoodločbe in da imajo take sanje tudi drugi," je poudaril.

Po Pahorjevih besedah je med Slovenci in Katalonci tradicionalna naklonjenost. (Foto: AP)

Kot je še povedal, je ob svojem obisku v Španiji podobno pojasnil tudi španskem kralju Felipeju in njegovi soprogi, s katerima je imel "zelo odkrit pogovor".

Predsednik vlade Miro Cerar pa je na Twitterju sporočil, da je zaskrbljen. "Zaskrbljen sem zaradi dogajanja. Pozivam, da se situacija rešuje po mirni, demokratični in pravni poti," je zapisal.

Predsednik SD Dejan Židan je zapisal, da je pravica do samoodločbe naroda neodtujljiva pravica, kar velja tudi za Katalonijo. "Pravica do samoodločbe naroda je neodtujljiva pravica. To velja tudi za Katalonijo. Odločno obsojam vsakršno nasilje," je na Twitterju zapisal predsednik SD in podpredsednik vlade.

Predsednica NSi Ljudmila Novak je prav tako na Twitterju pozvala, naj v EU vladata demokracija in svoboda. "Obsojam nasilje nad ljudmi, ki izražajo svojo voljo," je zapisala.

Po mnenju predsednice Zavezništva Alenke Bratušek sta demokracija in spoštovanje človekovih pravic temelja Evrope in EU, zato se to, kar se te dni dogaja v Španiji, "preprosto ne bi smelo dogajati". "Vsak narod ima pravico do odločitve, ali si želi živeti avtonomno, v samostojni in suvereni lastni državi - in to velja tudi za Katalonce," je zapisala v posebnem odzivu.

Evropski poslanec Ivo Vajgl (DeSUS/ALDE) je zapisal, da se v Kataloniji volilni dan, "ki bi moral biti v normalnih pogojih države praznik", spreminja v dan, ko je španska vlada zavrgla pravico "slehernega naroda, da izkoristi pravico do samoodločbe". Hkrati je po njegovem mnenju zavrgla "možnost, da v demokratičnem duhu razreši notranja protislovja v državi". Opozoril je, da je bila Slovenija nekoč v podobnem položaju. "Slovenija katalonskemu ljudstvu dolguje solidarnost v boju za temeljno narodovo pravico do samoodločbe, tisto pravico, ki si jo je slovenski narod v preteklosti izboril tudi sam. Katalonci nas v najbolj usodnih trenutkih slovenske zgodovine niso pustili na cedilu," je zapisal.

Evropska poslanka Tanja Fajon (S&d/SD) je na Twitterju zapisala, da z represivnimi dejanji, uporabo sile in orožja ne moremo zanikati pravice do nacionalne samoodločbe. "Sramota za Evropo," je dodala. Podobno se je odzval evropski poslanec Igor Šoltes (Verjamem/Zeleni), ki je na Twitterju zapisal, da naroda ni dopustno blokirati s silo, policijo in gumijastimi naboji, Kataloniji pa je zaželel srečo.