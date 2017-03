Cerar Junckerju glede terana 'verjame na besedo'

(Foto: Aljoša Kravanja)

Premier Miro Cerar je danes v Bruslju poudaril, da verjame besedi predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja glede terana. "Verjamem mu na besedo, ki mi jo je dal v Ljubljani, da bo postopek zaustavil na ta način, da se bodo še enkrat temeljito pretehtala vsa dejstva, tudi ta, ki so se na novo pojavila," je dejal.

Juncker je ob nedavnem obisku v Sloveniji dejal, da bo komisija preučila nova dejstva v zadevi teran. Slovenska stran razume, da to pomeni začasno ustavitev postopka sprejemanja delegiranega akta za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran.

"Predsednika Evropske komisije sem prav s tem namenom povabil v Slovenijo, da govoriva posebej tudi o teranu, našem odličnem slovenskem vinu, o vinu, ki je izključno slovensko," je poudaril premier.

Spomnil je, da je Junckerja seznanil z nekaterimi novimi dejstvi ter v osebnem pogovoru z njim izrazil pričakovanje, da se postopek ustavi in preučijo nova dejstva.

Juncker pa je po premierjevih besedah zagotovil, da bo sam vplival na to, da se bo postopek do te mere zaustavil, da se bodo preučila vsa ta nova dejstva. "In to zdaj verjetno že poteka," je dejal Cerar. "Pričakovanja Slovenije in vseh nas so zelo jasna. Pričakujem, da bo tudi minister Židan tu opravil svojo nalogo," je še dejal premier.

Po Cerarjevih besedah je dejstvo, da so z njegovim neposrednim kontaktom z Junckerjem dosegli to, da bo zdaj komisija upoštevala vsa pomembna dejstva. "In tu je najpomembneje, da se zadeva ponovno resno pretehta," je poudaril.

Po ponedeljkovi izjavi kmetijskega ministra Dejana Židana, da se postopek ustavlja, so v komisiji na vprašanje, ali so postopek prekinili, odgovorili, da je to postopek v teku, da niso sprejeli še nobene odločitve in da se zdi, da se pojavljajo novi elementi, ki jih bodo upoštevali.

Osnutka delegiranega akta, ki naj bi ga v komisiji po prvotnih načrtih že konec februarja javno objavili na portalu za boljšo zakonodajo, sicer na tem portalu za zagotovitev transparentnosti še ni.