Cerar: Ni naš cilj ugajati, ampak narediti čim več za Slovenijo

Predsednik SMC in vlade Miro Cerar je ob začetku programske konference stranke dejal, da kot družba ne bomo uspešni, če po naslednjih volitvah ne bodo ostali vodilna stranka, saj bodo na oblasti stranke, ki se vračajo v preteklost in vodijo politiko spopada. Ob tem je dodal, da cilj SMC ni ugajati, ampak narediti čim več za Slovenijo.

Po njegovem mnenju je SMC edina stranka, ki resnično v polni meri gleda v prihodnost Slovenije, ne pa "kakšne kupčke si bomo nabrali ali kako bomo komu všeč". Cerar si želi, da bi v prihodnjih letih šli mirno in stabilno naprej.

Na očitke, da so prepočasni in neodločni, je odvrnil: "Če želimo biti kot družba uspešni na dolgi rok, moramo hiteti počasi in premišljeno." "A to ne pomeni, da v SMC in vladi nismo odločni," je dodal in navedel dosedanje uspehe vlade, kot jih vidi sam. To so ureditev javnih financ, upravljanje državnega premoženja, vzpostavitev politične stabilnosti, nižanje stopnje brezposelnosti in zaposlovanje mladih ter reforme.

Opozoril je, da so nekateri voditelji Slovenije v preteklosti klicali trojko in se raje prepirali. "Prejšnje garniture so povzročile, da smo postali šibki, podrejeni in nebogljeni," je povedal in dodal, da je bila takšna Slovenija plen za tuje multinacionalke in politične akterje, ki so želeli prevzeti moč nad državo.

"Naša vlada, ki jo vodi SMC, pa je potegnila Slovenijo iz krize," je poudaril. "Če ne bomo prevladali na naslednjih volitvah in imeli pravih programskih idej, bodo prevladali tisti, ki so danes zanimivi, ker širijo neresnice in prepir, jutri pa bodo spet uničevali Slovenijo," je izjavil.

Dejal je tudi, da s tem, ko vodijo vlado, vodijo Slovenijo v pravo smer. V družbi je treba po njegovih besedah skrbeti za ranljive skupine - brezposelne, prekarne delavce, bolnike v predolgih čakalnih vrstah itd.

Dodal je še, da vedno bolj čuti del poslanstva SMC in vlade v tem, da ne dovolijo poneumljanja Slovencev - bodisi prek rumenih medijev, s pomočjo ljudi iz ozadja, ki si želijo neumnih državljanov za uresničitev svojih zasebnih interesov.

Kot je dejal, je za napredek, vendar pa tehnologija, način informiranja in komunikacije, ne sme poneumljati ljudi.