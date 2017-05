Cerar: Nujno je, da našo vojsko posodobimo, kajti Slovenija potrebuje kakovostne obrambne sile

Slovenija mora posodobiti svoje obrambne sile, je premier Miro Cerar poudaril ob prihodu na vrh zveze Nato v Bruslju, kjer bo krepitev obrambnih izdatkov ena od dveh osrednjih tem. Bistveno je, da posreduje Slovenija močno sporočilo, da je zavezana Natu, da je čvrsta zaveznica in da posodablja obrambne sile, je dejal.

Zagotavljanje pravičnejše delitve bremen, ki vključuje krepitev obrambnih izdatkov evropskih zaveznic in Kanade, je poleg boja proti terorizmu v ospredju poldnevnega vrha Nata.

Cerar pravi, da mora Slovenija posodobiti svoje obrambne sile. (Foto: Damjan Žibert)

Zaveznice so se leta 2014 zavezale, da se bodo v desetih letih čim bolj približale cilju dveh odstotkov bruto domačega proizvoda za obrambo. Slovenija naj bi do leta 2025 dosegla približno 1,2 odstotka BDP. Premier je v povezavi s tem izpostavil, da je njegova vlada ustavila trend padanja izdatkov za vojsko in ga tudi obrnila ter da Slovenija prispeva vsako leto več denarja za vojsko in krepi možnosti za investicije.

Nujno je, da našo vojsko posodobimo, kajti Slovenija potrebuje kakovostne obrambne sile, je poudaril. Zato po njegovih besedah zvišujejo sredstva in zato je treba izboljšati tudi status vojakov in drugih oseb, ki delajo na tem področju.

Premier priznava, da Slovenija po finančnem prispevku z enim odstotkom ni med najbolj uspešnimi, a izpostavlja, da je v Natu zelo priznana kot država, ki prispeva vojake v misije in skupne akcije, s čimer kompenzira premajhen finančni prispevek.

Cerar Britancem izrekel sožalje in solidarnost

Vrh po Cerarjevih besedah poteka v luči varnostnih vprašanj in izzivov, predvsem boja proti terorizmu. Ob tej priložnosti je Cerar še enkrat izrekel sožalje in solidarnost Britancem ob nedavnem terorističnem napadu v Manchestru.

V tem kontekstu premierja veseli, da je Nato sprejel odločitev za vstop v globalno koalicijo proti teroristični skupini Islamska država, saj bo to zelo pripomoglo k skupnemu prizadevanju proti terorizmu.

Premier je izrecno izpostavil tudi veselje, da za skupno mizo že sedi Črna gora, ki bo članica zavezništva uradno postala junija, saj je to dodaten prispevek k varnosti in stabilnosti na Zahodnem Balkanu.

Na vprašanje, ali načrtuje slovenska stran pogovore z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ali njegovo soprogo Melanio - on ali njegova partnerica Mojca Stropnik, ki se udeležuje programa za partnerice in partnerje, je premier odgovoril, da bo zagotovo srečanje izkoristil za tvorne pogovore. Ob tem je pojasnil, da njegova partnerica ta hip že preživlja v družbi nekaterih partnerjev voditeljev, tudi prve ameriške dame Melanie Trump, in da sta se zagotovo že kaj pogovorili.