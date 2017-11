Cerar o srčnem kirurgu Gregoriču: Navdušuje me njegova energija, znanje in pripravljenost, da nesebično pomaga

Polž zasopihan prileze iz gozda in sreča lisico. Ta ga začudeno vpraša: ''Kaj je, polžek, zakaj tako hitiš?''

Ta odgovori: ''Ne sprašuj, prišla je davčna inšpekcija.''

''Pa kaj?''

''No, saj veš, jaz imam hišo, moja žena ima hišo in tudi vsi moji otroci imajo hišo ... Lahko si predstavljaš, kaj to pomeni.''

Lisica se zamisli in steče za njim. Srečata štorkljo, ki presenečena vpraša lisico: ''Lisička, kam pa kam?''

''Ali nisi slišala? Po gozdu se sprehaja davčna inšpekcija!''

''In kaj zdaj?''

''No, jaz imam drago krzno, moj mož ima drago krzno in tudi otroci imajo drago krzno ... Lahko si predstavljaš, kaj to pomeni!''

Štorklja se zamisli, se nasmehne in reče: ''Ah, mi, razen tega ubogega gnezda, nimamo nič. In še to je umazano, grdo in poceni. Praktično brez vrednosti.''

Polž jo pogleda in reče: ''Hja, štorklja ... Pol leta doma, pol leta v tujini ... Od kod pa to???''