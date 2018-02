Cerar po izjavi Junckerja ne vidi spremembe stališča Bruslja do arbitraže

Premier Miro Cerar je poudaril, da kakršenkoli nastop predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja ne spremeni dejstva, da je Evropska komisija kot celota sprejela zelo jasno stališče in ga večkrat javno ponovila, da podpira implementacijo arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško in da je pri tem tudi pripravljena pomagati.

Na novinarsko vprašanje ob robu delovnega posveta o potencialu blockchain tehnologije za Slovenijo je Cerar glede Junckerjevega torkovega govora v Evropskem parlamentu dejal, da so zanj pomembna dejstva, "da imamo arbitražno odločbo, ki je mednarodno pravno zavezujoča in tudi povezana z evropskim pravnim redom, tako da jo morata Hrvaška in Slovenija implementirati".

Izjavo Junckerja, da Slovenija ni pripravljena sprejeti pomoči Bruslja pri implementaciji odločbe, pa je Cerar odločno zanikal. "Ravno nasprotno. Potem ko je slovenska vlada pripravila vse za implementacijo arbitražne odločbe in ugotovila, da hrvaška stran na to ni pripravljena in ne želi implementirati odločbe, smo komisiji zelo jasno povedali, da želimo njeno pomoč pri dogovoru o implementaciji".

Spomnil je, da je o tem večkrat govoril tako z Junckerjem kot s podpredsednikom komisije Fransom Timmermansom in jima nedvomno povedal, da si v tej fazi Slovenija želi pomoči komisije, da pa je prvi korak ta, da komisija oziroma njeni visoki predstavniki pojasnijo Hrvaški, da je sedaj treba odločbo implementirati in da moramo tukaj najti pravi dialog o implementaciji in dialog do izvršitve te odločbe.

Dodal je, da "kakršnakoli politična izjava ne sme spremeniti dejstva", da je edina pot za EU in njeni članici spoštovanje arbitražne odločbe.

Glede razlogov za to, da Juncker meče Slovenijo in Hrvaško v isti koš, pa je ocenil, da so razlogi lahko različni, da pa gre za "neko politizacijo tega problema, ki odstopa od tega, kar narekuje mednarodno pravo in tudi pravo EU in tudi sam proces, saj vemo, da je Hrvaška vstopila v EU pod pogojem, da bo spoštovala arbitražno odločbo".

Juncker je v torek v Evropskem parlamentu znova pozval k rešitvi spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. "Gre za dvostranski problem, a tudi problem EU. Nujno ga je treba rešiti," je poudaril. Dodal je, da je komisija v sporu ponudila pomoč, a nobena država še ni posegla po njej.

"Hrvaška in Slovenija sta odgovorni za ta problem, rešiti morata ta problem," je ponovil Juncker po govoru hrvaškega premierja Andreja Plenkovića o prihodnosti EU.