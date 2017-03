Cerar potrdil strokovno kadrovanje v državnih družbah: Sume v nasprotno je treba dokazati

Čeprav premier Miro Cerar tako kot poslanca Jernej Vrtovec (NSi) in Bojan Dobovšek (NP) zagovarja, da se mora kadrovanje v državnih družbah izvajati po strokovnosti in kompetencah, ima drugačno mnenje o tem, ali se to v praksi izvaja ali ne. "Če se pojavijo sumi, da temu ni tako, je treba zadeve preveriti in dokazati," je zatrdil danes v DZ.

Premier je v odgovorih na poslanski vprašanji Vrtovca, zlasti glede novih dveh kandidatov za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH), in Dobovška, glede novega predsednika uprave državne družbe Hit, poudaril, da so v takšnih postopkih vedno znova soočeni s številnimi neresnicami, ki jih navajajo nekateri "rumeni" mediji in nekateri politiki.

Resna razprava terja korektnost z dejstvi, pravi Cerar. (Foto: AP)

Po njegovem je v državi vse večja težava ta, da se ob "takšni nespoštljivi javni obravnavi mnogi dobri kandidati sploh ne prijavljajo več v takšne postopke". Nato je omenil primer Pošte Slovenije, ko se je v javnosti špekuliralo o kandidatih blizu te ali one politične opcije, na koncu pa je nadzorni svet za nov mandat potrdil starega predsednika uprave in "se nič od tega, kar se je pisalo, ni zgodilo".

Vrtovca ni zmotilo to, da vlada politično kadruje v podjetjih v državni lasti, ker da se to dogaja pod vsako vlado. Problem pa je, "kako se kadruje". Kot je namreč povzel, primeri v praksi, tudi najnovejši glede dveh novih kandidatov za nadzornika SDH, kažejo, da "niso pomembni znanje in izkušnje, temveč lojalnost". Na položaje se kandidira ljudi, ki naj bi v preteklosti oškodovali državno premoženje, na njih kolobarijo eni in isti ljudje.

Dobovšek pa je povzel nezadovoljstvo, potem ko je nadzorni svet Hita za predsednika uprave imenoval nekoga, ki naj bi podal nepopolno vlogo, ki ni bil favorit kadrovske agencije nadzornega sveta in ki nima referenc v igralništvu, je pa bil izbran, ker naj bi imel povezave z ministrstvom za gospodarstvo. "Ali so to novi standardi, merila in etika te vlade?" se je vprašal.

Cerar je spomnil, da vlada predlaga nadzornike SDH, ki jih potrdi DZ, ti pa imenujejo upravo SDH, ki je odgovorna za kadrovanje v družbah v državni lasti. Nova kandidata za nadzornika SDH je izbrala strokovna komisija in "vlada mora zaupati stroki", je menil. Glede primera Hit pa je povedal, da mu je minister dal osebno zagotovilo, da navedba, da je novi predsednik uprave "njegov osebni prijatelj ali prijatelj njegove prijateljice, ne drži".

"Upira se mi taka razprava. Navedete trditev, ki ne drži, potem pa mora nekdo na drugi strani stalno dokazovati, da to ni res," je izpostavil premier. Oba poslanca je pozval, naj za navedbe poiščeta dokaze. Če nepravilnosti v postopkih so, so možna pravna sredstva, da se ugotovijo. "Ne morem pa razpravljati o zadevah, ki z ničemer niso izkazane," je dejal Cerar in sklenil: "Resna razprava terja korektnost z dejstvi."